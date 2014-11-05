به گزارش خبرنگار مهر، حمیده عباسعلی که مدتی قبل موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شده بود در اولین حضور جهانی خود دست به کار بزرگی زد با شکست همه رقبا راهی بازی پایانی شد تا به عنوان اولین بانوی کاراته‌کای ایرانی حضور در فینال رقابتهای جهانی را تجربه کند.

وی در وزن 68+ کیلوگرم کار خود را با پیروزی آغاز کرد. عباسعلی دور نخست استراحت داشت و سپس "لورا پرادلی" از بلاروس را 3 بر صفر شکست داد و راهی دور سوم شد. نماینده سنگین وزن کاراته ایران بانوان ایران در ادامه با برتری یک بر صفر مقابل "لورا گونزالس" از اسپانیا به مرحله یک چهارم نهایی راه يافت. وی در این مرحله در یک مبارزه برتر "تانیا نورتان" از هلند را یک بر صفر از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید.

عباسعلی برای صعود به دیدار پایانی به مصاف "نیکولا بارتا" از مجارستان رفت و با برتری یک بر صفر به فینال راه پیدا کرد. بانوی کاراته‌کای کشورمان برای کسب مدال طلا عصر روز شنبه 17 آبان ماه با "شیما عبدالیازید" از مصر پیکار می‌کند.

بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان صبح امروز چهارشنبه 14 آبان ماه با حضور 887 کاراته‌کا از 116 کشور در برمن آلمان آغاز و تا روز یکشنبه 18 آبان ماه ادامه خواهد داشت.