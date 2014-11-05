شهرداری گرگان برای تجلیل از چهره های ماندگار برنامه ریزی کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشکپور، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری باید بیشتر پیگیر موضوع تجلیل از چهره های ماندگار باشد.

وی افزود: این برنامه در دوره سوم توسط شورا و شهرداری انجام شد و قرار بود این روند ادامه دار باشد، ما در نظر داشتیم در روز گرگان برگزار شود که متاسفانه محقق نشد اما بدنبال فرصتی مناسب هستیم.

وی با اشاره به این موضوع که شهرداری باید بیشتر پیگیر این موضوع باشد و ما خط و ربط را مشخص می کنیم، از در گذشت استاد محمدرضا لطفی قبل از مراسم تجلیل ابراز ناراحتی کرد و افزود: امیدوارم قبل از دست دادن چهره های ماندگارمان شاهد تجلیل از آنها باشیم.

پزشکپور در ادامه، با اشاره به سالروز فرهنگ عمومی، آموزش شهروندی را یکی از مسائل مهم در حل مشکلات شهری عنوان کرد و افزود: برخی از آموزش های شهروندی از طریق شورا و شهرداری انجام شده و ما در جلساتی که هر هفته در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برگزار می شود، موضوعی که جنبه اجتماعی داشته باشد مطرح و بررسی می کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال در جلسه هفته پیش موضوع پایین بودن آستانه تحمل پذیری مردم در ارتباطات اجتماعی برررسی شد و مسایلی مانند اقتصاد و ترافیک در این امر تاثیر شناخته شد.

وی اظهار کرد: اگر ما بتوانیم ترافیکی روان داشته باشیم یکی از دغدغه های مردم را کم کرده و می توانیم در رسیدن به آرامش و بالا بردن آستانه تحمل مردم نقش بسزایی داشته باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرگان با خاطرنشان کردن این موضوع که یکی از شعارهای تبلیغاتی من استفاده از گلدان های زیرپنجره ای برای زیبا سازی شهر بود، گفت: فضای آپارتمان های ما متشکل از سنگ، آجر و سیمان و عاری از گل و گیاه است، ما این خلا را با گذاشتن گلدان ها در دیوارهای عمودی ساختمان و استفاده از بام های سبز می توانیم پرکنیم که در این رابطه توصیه هایی به مسولین فضای سبز داشتم.

وی در پایان بیان کرد: البته اگر شهرداری ها یکی از آیتم های دادن پایان کار به ساختمان ها را قرار دادن مکانی تعبیه شده برای گلدان ها و فضایی برای نگه داری گیاهان باشد خیلی موثر است.