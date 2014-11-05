نیویورک تایمز: تحریم جدید علیه ایران به منافع آمریکا ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر ، رونامه آمریکایی نیویورک تایمز با درج مطلبی در شماره امروز خود اعمال تحریم های جدید علیه ایران را در مقطع کنونی عامل شکست آمریکا دانست.

در این گزارش با اشاره به اختلافات موجود در واشنگتن بر سر مذاکرات هسته ای با ایران و نبودن یک صدای واحد به تلاش گروهی از تندروهای جمهوری خواه در کنگره و سنا برای تصویب دور جدید از تحریم ها علیه ایران آمده است، چنین اقدامی به معنای شکست آمریکا و مخرب خواهد بود.

در این مطلب آمده است، اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران در مقطع کنونی به معنای قطع کامل صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی و اروپایی است امری که زیان مالی به متحدان آمریکا وارد خواهد کرد و همین امر باعث از بین رفتن اجماع بین متحدان این کشور در برابر ایران خواهد شد.

در بخشی دیگر از این مطلب از دیگر دلایل لازم نبودن تحریم های جدید علیه ایران کاهش 25 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه های گذشته عنوان شده است که موجب فشار بر ایران شده است.

در انتهای این مطلب آمده است ، اعمال فشار بر متحدین آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید تلاشی یکجانبه و بیهوده در مجبور کردن ایران در تسلیم شدن در جریان مذاکرات هسته‌ای است و رویکردی هوشمندانه نیست و موجب ایجاد بحران‌های مهم دیپلماتیک و اقتصادی علیه اتحادیه اروپا،چین، هند و ترکیه خواهد شد و به طور جدی به منافع آمریکا نیز ضربه خواهد زد.