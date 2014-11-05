پگاه زنگنه از رسیدن به مدال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، پگاه زنگنه سرگروه تیم ملی کاراته بانوان ایران که امید زیادی به کسب مدال در بازی‌های آسیایی داشت وقتی از رسیدن به ابن هدف بازماند در همان اینچئون از تیم ملی کناره‌گیری کرد که مسئولان فدراسیون مانع این تصمیم وی شدند. زنگنه در وزن 68-کیلوگرم راهی بیست دو دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان شد و خیلی امیدوار بود با کسب مدال در برمن خاطره تلخ اینچئون را به فراموشی بسپارد.

وی روی تاتامی جهانی در اولین دیدار " مگهان" از آفریقای جنوبی را نتیجه 2 بر صفر از پیش برداشت. زنگنه در ادامه "لونا دباتی" از بلژیک را 2 بر صفر شکست داد و به دور سوم راه يافت. سرگروه تیم ملی بانوان کشورمان در این مرحله مقابل "آلیسا بوچینگر" از اتریش در پایان وقت قانونی به تساوی یک بر یک دست يافت و با رای داوران بازنده تاتامی را ترک کرد. این حریف اتریشی در ادامه با برتری مقابل لیتوانی راهی مرحله نیمه نهایی شد ولی در این مرحله به نماینده نروژ باخت تا زنگنه نیز شانس حضور در گروه بازنده‌ها را از دست داده و از دور مسابقات کنار برود.

بیست و دومین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از امروز در آلمان آغاز شده و یکشنبه 18 آبان ماه به کار خود پایان خواهد داد.