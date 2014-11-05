به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در ادامه دیدارهای مستمر خود با خانواده بزرگ شهدا و جانبازان، این چهارشنبه نیز راهی شهرک شهید محلاتی شد تا با جانباز روشندل ۷۰ درصد ۸ سال دفاع مقدس و مرد دوران استقامت و ایثار دیدار و گفتگو کند.

روحانی وقتی از چگونگی مجروحیت جانباز حمید جعفری سوال کرد، وی با چهره‌ای مصمم و استوار، گفت: در تیرماه سال ۶۰ از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام و در پاکسازی میدان مین در منطقه آبادان – ماهشهر هنگام خنثی‌سازی مین از ناحیه دو چشم به شدت مجروح شدم و چشمان ناقابلم را در راه خدا هدیه کردم.

رییس جمهوری با تشکر و تجلیل از رشادت ها و پایمردی های جانبازان برای حفظ و استقلال ایران اسلامی ، گفت: شما با خدا معامله کردید و ان‌شاء الله خداوند اجر و مزدتان را با عزت در دنیا و مقام شامخ در آخرت عنایت می‌فرماید.

دکتر روحانی با بیان اینکه ملاقات با جانبازان و خانواده شهدا برای ما انگیزه و روحیه مضاعف را به دنبال خواهد داشت، گفت: دفاع مقدس رایحه ای ماندگار برای همه ما است و در این دیدارها فضای معنوی ایجاد شده ما را در راهمان، استوارتر خواهد کرد.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه مردم ما همواره خود را مرهون و مدیون، فداکاری جانبازان، شهدا و آزادگان می‌دانند، اظهارداشت: ملت ایران می‌دانند که شما چه کار بزرگی را انجام داده‌اید و ما به عنوان منتخب مردم می‌گوییم هیچ وقت فداکاری و ایستادگی شما را فراموش نخواهیم کرد.

روحانی با اشاره به اینکه جانبازان پیروز معامله در زندگی هستند، خاطرنشان کرد: پیروزی در این معامله بدان خاطر است که طرف معامله خداست و خداوند رحمتش، رحمت واسعه است.

رییس جمهوری با اشاره به ایام محرم و سوگواری بر امام حسین(ع) و اهل بیت و اصحابش(س) و شب شهادت امام زین‌العابدین، گفت: صبر امام سجاد(ع) در برابر مصیبت‌ها، برای ما الگوست. ما باید راه آنان را ادامه دهیم و اجر و پاداش شما ان‌شاء الله در کنار امام حسین(ع) و اصحابش قرار دارد.

جانباز حمید جعفری در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت گسترده دارد از جمله آن می‌توان به تشکیل «مؤسسه فرهنگی خانه نور ایرانیان بصیر» که با همت وی، بسیجیان و جانبازان، در سال ۸۳ تأسیس گردید، اشاره کرد این سازمان مردم نهاد در جهت استفاده روشندلان از رایانه و تلفن همراه و سایر عرصه‌های فناوری تلاش و فعالیت دارد، به طوری که روشندلان با استفاده از فناوری موجود این مؤسسه بدون هیچ کمکی می‌توانند نیازهای کاربردی خود را برطرف نمایند.

در پایان این دیدار رییس‌ جمهوری از نرم‌افزار دستگاه پول‌شناس که توسط «مؤسسه فرهنگی خانه نور ایرانیان بصیر» تهیه گردیده و در تلفن همراه نصب شده و برای تشخیص اسکناس‌های ایرانی برای روشندلان است، دیدن و با نحوه کارکرد آن آشنا شد.

رییس جمهوری در این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی معاون رییس‌جمهوری در امور ایثارگران و رییس بنیاد شهید و آقای حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری نیز حضور داشتند، لوح تقدیری به رسم یادبود به این جانباز سرافراز دفاع مقدس اهدا کرد.