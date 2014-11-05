پنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان، با اشاره به یک ویژگی برجسته پیامبر اکرم(ص) و یارانش یعنی «شدت در مقابل کفار» و «رحمت در میان امت اسلامی»، گفت: قیام حضرت سید الشهدا(ع) پیوند دادن هنرمندانه این دو خصوصیت بود.

وی، درس عاشورا را روحیه سلحشوری و تربیت جامعه اهل مبارزه و جهاد خواند و افزود: اسلام، دین جنگ نیست اما بر دفع شر سران کفر تأکید دارد و جهت‌گیری همه فعالیتهای مومنانه نیز باید بر مبارزه با اصل کفر و به میدان آوردن تمام توان برای مرعوب کردن دشمن استوار باشد.

حجت الاسلام قاسمیان، در ادامه «الفت، مدارا و رحم» مسلمین نسبت به یکدیگر را یک ویژگی ضروری برشمرد و گفت: وحدت در امت اسلامی امروز کیمیاست، البته وحدت، نیاز به محور دارد و به شهادت قرآن کریم، این محور، جایگاه ولایت است و بدترین ظلم، خدشه‌دار کردن این محور وحدت در جامعه اسلامی است.

همچنین در این مراسم آقایان خلج و محمد رضا طاهری مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کردند.