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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۲۲:۳۹

با حضور رهبر معظم انقلاب

پنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد

پنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد

پنجمین شب مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، امشب در حسینیه‌ی امام خمینی(ره)، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، رؤسای قوا، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از سوگواران عاشق حسینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان، با اشاره به یک ویژگی برجسته پیامبر اکرم(ص) و یارانش یعنی «شدت در مقابل کفار» و «رحمت در میان امت اسلامی»، گفت: قیام حضرت سید الشهدا(ع) پیوند دادن هنرمندانه این دو خصوصیت بود.

وی، درس عاشورا را روحیه سلحشوری و تربیت جامعه اهل مبارزه و جهاد خواند و افزود: اسلام، دین جنگ نیست اما بر دفع شر سران کفر تأکید دارد و جهت‌گیری همه فعالیتهای مومنانه نیز باید بر مبارزه با اصل کفر و به میدان آوردن تمام توان برای مرعوب کردن دشمن استوار باشد.

حجت الاسلام قاسمیان، در ادامه «الفت، مدارا و رحم» مسلمین نسبت به یکدیگر را یک ویژگی ضروری برشمرد و گفت: وحدت در امت اسلامی امروز کیمیاست، البته وحدت، نیاز به محور دارد و به شهادت قرآن کریم، این محور، جایگاه ولایت است و بدترین ظلم، خدشه‌دار کردن این محور وحدت در جامعه اسلامی است.

همچنین در این مراسم آقایان خلج و محمد رضا طاهری مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کردند.

کد مطلب 2415821
سیامک صدیقی

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