چهار کبدی کار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند/ در رشته کبدی جزو 5 استان برتر کشور هستیم

مراد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهار بازیکن کرمانشاهی برای حضور در مسابقات جهانی به اردوی تیم ملی کبدی فراخوانده شدند.

وی افزود: امیر محمدی، اسماعیل سروری، مسلم امیری و پیمان چراغی چهار بازیکنی هستند که به نمایندگی از استان کرمانشاه در اردوی تیم ملی کبدی حاضر خواهند بود.

کرمی گفت: این اردو از 15 تا 22 آبان ماه به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کبدی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت ورزش کبدی استان، گفت: رشته کبدی در استان کرمانشاه طی سال های اخیر جهش و رشد قابل قبولی داشته و هم اکنون جزو 5 استان برتر کشور هستیم.

وی افزود: تیم های مختلف ما موفق به کسب 4 عنوان کشوری شده، ضمن اینکه تیم های آقایان و بانوان ما در فصل جاری رقابت های لیگ برتر نیز حضور خواهند داشت.

کرمی در خصوص هیئت های کبدی شهرستان ها نیز گفت: متاسفانه در حال حاضر این هیئت ها فعال نیستند اما پیگیری های لازم در این رابطه نیز در دست اقدام است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طبق آمار سال گذشته 110 کبدی کار در کرمانشاه بیمه هستند.