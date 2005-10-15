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۲۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۵

رئيس دانشگاه الزهرا (س) در گفتگو با "مهر" :

تجمع دانشجويان الزهرا به دليل علاقه وافر به دكتر احمدي نژاد است // دكتر احمدي نژاد در جمع دانشجويان دانشگاه الزهرا حضور مي يابد

تجمع دانشجويان الزهرا به دليل علاقه وافر به دكتر احمدي نژاد است // دكتر احمدي نژاد در جمع دانشجويان دانشگاه الزهرا حضور مي يابد

رئيس دانشگاه الزهرا (س) گفت: تجمع دانشجويان دانشگاه الزهرا (س) در مقابل درب دانشگاه به دليل عدم حضور آن ها در مراسم سالگرد تاسيس دانشگاه الزهرا است كه با حضور دكتر احمدي نژاد - رئيس جمهور - برگزار مي شود.

دكتر زهرا رهنورد در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : دكتر احمدي نژاد در دانشگاه الزهرا از محبوبيت بسيار بالايي برخوردار است و بسياري از دانشجويان اين دانشگاه براي انتخاب دكتر احمدي نژاد به رييس جمهوري در دوران انتخابات فعاليت زيادي انجام دادند.

وي تصريح كرد : اين دانشجويان خواستار ديدار با دكتر احمدي نژاد هستند و به دليل اينكه ظرفيت محدود سالن مانع از حضور آنها در مراسم سالگرد تاسيس دانشگاه الزهرا شده است گله مند و معترض هستند.

زهرا رهنورد يادآور شد: ترتيبي اتخاذ شده است تا پس از سخنراني رئيس جمهور در سالن اشراق در جمع دانشجويان حاضر شود و مستقيما با آنها صحبت كند.

وي خاطرنشان كرد: مشكلات صنفي و خوابگاهي در همه دانشگاه هاي كشور وجود دارد ولي تجمع دانشجويان الزهرا در مقابل درب دانشگاه تنها به دليل علاقه وافر به حضور در سالن و ملاقات با دكتر احمدي نژاد است.

رئيس دانشگاه الزهرا ادامه داد: دانشگاه الزهرا سالن بزرگتري نسبت به سالن اشراق ندارد و به دليل برگزاري مراسم افطار در يكي از سالن ها، مجبوريم مراسم را در سالن اشراق برگزار كنيم.

به گزارش "مهر" سالن 300 نفري اشراق دانشگاه الزهرا هم اكنون تكميل است و حدود 60 دانشجو در جمع حاضران در اين سالن به چشم مي خورند.

تجمع دانشجويان نيز همچنان ادامه دارد و دانشجويان تجمع كننده در مقابل درب دانشگاه الزهرا شعار مي دهند "رئيس جمهور ملت حمايت حمايت".

کد مطلب 241590

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