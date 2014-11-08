رحمت الله حافظی در گفتگو با مهر با بیان اینکه روزانه یک میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه جمع آوری زباله های شهر تهران می شود می شود گفت: با وجود این هزینه بالا وضعیت پاکیزگی شهر نامناسب است و می بینیم کنار کوچه ها و یا مخازن زباله همچنان کیسه های زباله ها وجود دارد و افرادی نیز شبانه روز در این مخازن زباله در حال کاوش هستند.

وی داد: حتما در زباله ها که طلای کثیف نامیده می شود چیزهای باارزشی وجود دارد که اینگونه افرادی در حال جستجو در داخل سطل های زباله هستند. اینگونه جداسازی زباله هم برای فردی که در حال جمع آوری زباله است تهدید است هم سبب خلق مناظر ناخوشایندی در سطح شهر می‌شود و همیشه آلودگی زباله را در شهر شاهدیم.

به گفته رئیس کمیسیون سلامت شورا شهر تهران، باید از روش های سنتی تفکیک زباله به سمت روش های علمی و روزآمد برویم.

وی درباره درآمدی که شهر تهران می تواند از محل زباله کسب کند، گفت: این را باید مافیای پشت پرده زباله بگوید. اگر شما رد کسانی که زباله گردی می کنند، در مناطق خاصی از تهران دنبال کنید، به این مافیا می رسید و کار ساده ای است رسیدن به شبکه جمع آوری غیررسمی زباله در پایتخت.

حافظی اضافه کرد: یکی از صاحبنظران در این حوزه می گفت حاضر است سالیانه 100 میلیارد تومان به مدیریت شهری بدهد و صفر تا صد جمع آوری زباله را در پایتخت برعهده بگیرد که به گفته این فرد چندین برابر این رقم این کار برای وی سودآوری دارد. این نکته را هم نباید فراموش کنیم که با برون سپاری جمع آوری زباله 400 میلیارد تومان در سال هم از هزینه های شهرداری کاسته می شود.