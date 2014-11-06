پرونده کارت های بازرگانی جعلی در اردبیل بررسی می شود/افزایش ۱۲۰ میلیارد تومانی بدهی مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نوع پرور پیش از ظهر پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: هشت سال قبل کارت های بازرگانی جعلی توسط اتاق بازرگانی اردبیل صادر شده است که با شکایت امور مالیاتی و مدیریت فعلی اتاق بررسی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مهم ترین تخلف در صدور کارت ها عدم استعلام از امور مالیاتی بود در حالی که این استعلام یکی از ضروریات دریافت کارت بازرگانی است.

به گفته نوع پرور پرونده کارت های بازرگانی جعلی به دلیل عواقب به کار گیری آن در دست بررسی است و انتظار می رود دستگاه های مسئول نسبت به نتیجه دهی مناسب آن اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

مدیر کل امور مالیاتی استان در خصوص عدم ثبت آن لاین استعلامات از گمرک و امور مالیاتی برای جلوگیری از بدهی مالیاتی اضافه کرد: استعلامات همچنان آن لاین نیست و صدور کارت به افرادی که فاقد اموال منقول و غیر منقول هستند صورت می گیرد.

وی تاکید دارد که مبارزه با فساد مالی در توان یک دستگاه اجرایی نیست و به عنوان مثال قوانین و نظارت امور مالیاتی با دسترسی به امور بانکی امکان پذیر است.

نوع پرور توجه به این مهم را در استان برجسته دانست و تاکید کرد: بی توجهی به واردات بی رویه و صدور کارت های بازرگانی بدون در نظر گرفتن شرایط صدور موجب شده است بدهی مالیاتی استان طی سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه عمده بدهی متعلق به افرادی فاقد اموال منقول و غیر منقول است وصول نیز امکان پذیر نخواهد بود و در وضعیت فعلی مشاهده می شود سالانه رقم قابل توجهی به بدهی مالیاتی استان اضافه می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان تاکید دارد برخی لابی و چانه زنی ها موجب شده رانت به سمت برخی افراد متمایل شده و حتی سیاست گذاری دولت نیز به هم بخورد.

وی نظر وزیر اقتصاد مبنی بر پنهان بودن ۶۰ درصد از اقتصاد کشور را برابر با نداشتن برنامه برای این مقدار از اقتصاد دانست و بیان داشت: برای مبارزه با فساد باید مجموعه نظام اقدام کنند و همه دستگاه ها پای کار باشند.

کارت بازرگانی یکبار مصرف نداریم

در این جلسه همچنین رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در پاسخ به تعبیر استاندار اردبیل در صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف و در ادامه اظهارات مدیر کل امور مالیاتی استان گفت: نه تنها کارت بازرگانی یکبار مصرف نداریم بلکه دلیل بدهی مالیاتی ضعف قوانین گمرکی و امور مالیاتی است.

حسین پیرموذن تصریح کرد: هر کارت بازرگانی شروطی برای صدور دارد که یکی از آنها استعلام از امور مالیاتی است و به فردی که بدهی داشته باشد عملا کارت صادر نمی شود.

وی تاکید دارد که دلیل بدهی ایجاد شده بعدی مالیاتی به ضعف قوانین گمرک بر می گردد و ما بارها خواستار احیای سیستم آن لاین استعلام بدهی در گمرک شدیم تا قبل از اینکه کالایی ترخیص شود بدهی آن به دولت پرداخت شده باشد.

پیرموذن معتقد است کارت بازرگانی در دو بخش واردات و صادرات مورد استفاده قرار می گیرد و با قطع مشوق های صادراتی عملا در بخش صادرات استفاده نمی شود.

وی افزود: در بخش واردات نیز باید همکاری گمرک و امور مالیاتی افزایش یابد تا بدهی ایجاد نشود و اتاق بازرگانی مکلف است به فرد حائز شرایط کارت صادر کند.

خرید و فروش کارت بازرگانی ممنوع است

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در برخورد با تخلفات استفاده از کارت های بازرگانی اردبیل در استان های دیگر گفت: صرف فرار مالیاتی جرم نیست مگر اینکه متوسل به اسناد و مدارک شیوم.

ناصر عتباتی تصریح کرد: جهت برخورد با موضوع خرید و فروش کارت های بازرگانی با همکار یامور مالیاتی دستور العملی به نیروی انتظامی ارائه شده تا با این موضوع برخورد کند.

وی با بیان اینکه پرداخت یک یا دو درصد مالیات ضربه به اقتصاد منطقه است، اضافه کرد: دستگاه قضا با تخلفات استفاده از کارت های بازرگانی برخورد خواهد کرد.