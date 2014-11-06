۳۵ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گیلان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبان نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه کشاورزی گیلان افزود: سختی کار یکی از مشکلات مهم کشاورزی این استان است.

وی همچنین اظهارداشت: برای کاهش سختی کار در شش ماهه نخست سال جاری ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان پرداخت شده است و این مبلغ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان قابلیت افزایش دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ کشاورز از این تسهیلات بهره مند شده اند، گفت: افزایش و رشد روز افزون جمعیت در جهان اهمیت کشاورزی را بیش از گذشته برای تمام جوامع بشری مشخص می کند.

وی افزود: مکانیزاسیون در گیلان از اهمیت فوق العاده ای به دلیل سطح وسیع زیر کشت ارقام مختلف برخوردار است.

شعبان نژاد با یادآوری اینکه مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان مهمترین زیر ساخت توسعه نقش مهمی در پیشرفت استان گیلان دارد، اظهارداشت:اقتصادی کردن کشاوزی سنتی با بکار گیری فناوری مدرن امکانپذیر است.

وی گفت: با توجه به مساحت قابل توجه اراضی کشاورزی در گیلان توسعه و رشد کشاورزی با استفاده از به روزترین روش های موجود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: حرکت به سمت توسعه و پيشرفت و دستیابی به استقلال رابطه مستقيمي با توليدات کشاورزي دارد.

وی یادآورشد: مكانيزه كردن مزارع، تجهيز مزارع به سيستم هاي آبياري نوين و نوسازي ماشين آلات مدرن كشاورزي مي تواند علاوه بر كاهش هزينه سطح زير كشت و سختی کار کشاورزی و ضايعات محصول، مقابله با آفات و بيماري ها، بهره وری از نیروهای کارگری و کیفیت کار زراعی و همچنین توليد را نيز افزايش دهد، بعلاوه امکان انجام امور کشاورزی در کمترین زمان ممکن و انجام به موقع عملیات کشاورزی را موجب می شود.