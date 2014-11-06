ایجاد سیستم ارزیابی زمان صدورمجوز طرح های سرمایه گذاری در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری بعد از ظهر امروز پنج شنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در سنندج گفت: بحث سرمایه گذاری در استان توسط ستاد تسهیل سرمایه گذاری، پنجره واحد ومرکز خدمات سرمایه گذاری رصد می شود.

وی عنوان کرد: تکلیف و وظایف ستاد تسهیل سرمایه گذاری در قانون مشخص شده است وبراساس این قانون باید حداکثر مدت ۱۰ روز موافقت یا عدم موافقت با طرح اعلام و ظرف مدت یک ماه هم مجوز سرمایه گذاری صادر شود.

وی اظهارداشت: اگر زمان صدور مجوز طولانی تر شد ستاد تسهیل سرمایه گذاری استان باید آن را تمدید کند و در غیر اینصورت با تعلل کنندگان در کار طبق قانون باید برخورد شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: پنجره واحد سرمایه گذاری هم دوسالی است که در استان برای به حداقل رساندن زمان صدور مجوزهای طرح های سرمایه گذاری ایجاد شده است که با افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری فعالیت این پنچره ها هم رسما آغاز می شود.

ازهاری بیان کرد: سیستم ارزیابی برای آگاهی از مدت زمان صدور مجوز طرح های سرمایه گذاری در استان باید ایجاد شود تا به خوبی این مهم مورد بررسی قرار گیرد و از تغییرات انجام شده بعد ازطی ۶ ماه آگاهی پیدا کنیم.

وی اعلام کرد: هم اکنون ۴ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت جواز تاسیس برای طرح های سرمایه گذاری داریم که برای آگاهی از اینکه در چه مرحله ای هستند نیاز به بررسی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در اردیبهشت سال ۸۹ به تصویب رسید، عنوان کرد: برنامه ها و اقداماتی هم چون اطلاع رسانی و معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری استان و تشویق سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری در این مرکز انجام می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان اظهارداشت: با راه اندازی این مرکز بهتر می توان موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران را رصد و در راستای برطرف کردن آنها اقدام شود.

منشور سرمایه گذاری در کردستان تهیه شود

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان هم در این جلسه بر تهیه و تدوین منشور سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و افزود: برای داشتن گفتمان توسعه ای مشترک نیاز به تهیه و تدوین منشور سرمایه گذاری است.

محمد دره وزمی عنوان کرد: تهیه این منشور باعث می شود تمامی دستگاه های اجرایی استان حول یک محور حرکت کنند.

وی اظهارداشت: برای جذب بیشتر سرمایه گذاران به استان نیاز ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در استان است.

وی با بیان اینکه در طولانی شدن پروسه صدور مجوزطرح های سرمایه گذاری در استان شکی نیست، بیان کرد: گاهی این طولانی شدن به دلیل عدم رعایت و درنظرنگرفتن مبانی سرمایه گذاری صورت می گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان اعلام کرد: در صورتیکه سرمایه گذاری تمامی شرایطی که سازمان صنعت، معدن وتجارت در نظر گرفته داشته باشد ظرف ۴۸ ساعت مجوز طرح او صادر می شود.