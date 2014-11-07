به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر فردا شنبه 17 آبانماه با برگزاری 12 دیدار در گروههای دوگانه پیگیری میشود که در گروه "الف" فولادنوین اهواز در زمین فجرسپاسی شیراز به میدان میرود، تیمی که از 4 بازی گذشته تنها 2 امتیاز گرفته و میخواهد در این بازی خانگی جبران مافات کند.
همچنین نیروی زمینی رده دوم هم در خانه یزد لوله قعرنشین به میدان میرود، تیمی که در این فصل تنها یک تساوی بدست آورده و در سه بازی دیگر مغلوب شده است. البته در این هفته گیتیپسند اصفهان و نفت و گاز گچساران مهمترین بازی این گروه را برگزار میکنند، جائیکه برنده آن، در صورت ناکامی بالانشینان در خارج از خانه، شانس رسیدن به صدر جدول را هم دارد.
شهرداری اردبیل رده پنجمی هم کار سختی در زمین نساجی دارد که تا امروز نتوانسته آنطور که باید نتایج خوبی را کسب کند. استقلال اهواز هم در خانه پذیرای مس کرمان است که هفته پیش با پیروزی مقابل گیتی پسند، از بحران ابتدای فصل خارج شد.
برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
* یزد لوله - نیروی زمینی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* نساجی مازندران - شهرداری اردبیل، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* گیتیپسند اصفهان - نفت و گاز گچساران، ساعت 14:30، ورزشگاه آرارات اصفهان
* فجرسپاسی شیراز - فولاد نوین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* آلومینیوم هرمزگان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* استقلال اهواز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
جدول ردهبندی گروه الف:
1- فولاد نوین اهواز 8 امتیاز - تفاضل گل 3
2- نیروی زمینی 8 امتیاز - تفاضل گل 2
3- نفت و گاز گچساران 7 امتیاز - تفاضل گل 2
4- گیتی پسند اصفهان 7 امتیاز - تفاضل گل صفر
5- شهرداری اردبیل 6 امتیاز
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11- فجرسپاسی شیراز 2 امتیاز
12- یزد لوله یک امتیاز
در گروه "ب" هم سیاهجامگان پس از پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر پاس همدان، این هفته نیز با دیگر تیم مدعی گروه یعنی مس رفسنجان بازی دارد. جدال دو تیم اول و دوم جدول این گروه در رفسنجان را میتوان مهترین و تاثیرگذارترین بازی هفته دانست.
پاس همدان در روز تقابل تیمهای صدرنشین، در خانه میزبان شهرداری تبریز است و میتواند با پیروزی مقابل حریف تبریزی، خود را به ردههای بالاتر از سوم برساند. صنعت نفت آبادان هم در خانه میزبان فولاد یزد است و این فرصتی است که این تیم فاصله امتیازی خود را با 3 تیم برتر این گروه کاهش دهد.
برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ دسته اول در گروه "ب" و جدول ردهبندی این گروه به شرح زیر است:
* اتکای گلستان - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای گرگان
* پارسه تهران - گلگهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* مس رفسنجان - سیاهجامگان مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی رفسنجان
* پاس همدان - شهرداری تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* راهیان کرمانشاه - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه کارگران کرمانشاه
* صنعت نفت آبادان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
جدول ردهبندی گروه ب:
1- سیاه جامگان مشهد 10 امتیاز - تفاضل گل 4
2- مس رفسنجان 10 امتیاز - تفاضل گل 4
3- پاس همدان 9 امتیاز
4- صنعت نفت آبادان 6 امتیاز - تفاضل گل 2
5- داماش گیلان 6 امتیاز - تفاضل گل صفر
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11- شهرداری بندرعباس 2 امتیاز
12- اتکای گلستان یک امتیاز