صبا با توجه به بضاعت خود در لیگ نتایج خوبی کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و نفت تهران که غروب پنج شنبه در دفتر باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: صبای قم نسبت به بضاعت و با توجه به تغییرات مدیریتی و وضعیت مالی خود نتایج خوبی گرفته است و با توجه به اینکه این تیم همسایه ما در جدول است بازی آسانی برابر این تیم نداریم.

وی افزود: در سال ۸۵ افتخار شاگردی مرفاوی را داشتم و می‌دانم که بازی با صبا بازی بسیار سختی است البته صبا را آنالیز کرده‌ایم و با وجود اینکه سعی و تلاش آن‌ها این است که ۳ امتیاز را به دست آورند و حمله می‌کنند اما ما هم از ابتدای بازی یک امتیاز در جیبمان داریم و به دنبال ۳ امتیاز هستیم اما به خواست خدا رضایت داریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: جایگاهی که در آن ایستاده‌ایم، جایگاه فعلی ما نیست و در ۴ مسابقه در دقیقه ۹۰ پیروزی را با تساوی عوض کردیم و ۸ امتیاز را به همین ترتیب از دست ما رفت اما بتدریج، بازیکنان ما تعریف دفاع از پیروزی را یاد گرفته‌اند.

منصوریان بیان کرد: ۴ بازیکن بالای ۳۰ سال در تیم ما حضور دارند و اگر بازیکنانی چون ایمان مبعلی، وحید حمدی‌نژاد یا غلامرضا رضایی از تیم کنار بروند میانگین سنی تیم نفت به ۲۲ سال می‌رسد.

وی عنوان کرد: سال گذشته چند ستاره اصلی خود را از دست دادیم چنان که بازیکنانی چون نویدکیا، وریا غفوری، آل نعمه و رضا نوروزی از نفت رفتند و برنامه ما این بود که ۴ بازیکن جدید اضافه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد مربیگری تیم ملی امید گفت: من بدون باخت از سمتم کنار رفتم و فقط ۲ گل خورده داشتم ولی علت رفتن من این بود که نگاه به مربی داخلی باید تغییر کند و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند فوتبال ما به واسطه مربیان داخلی رشدی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که اسکلت تیم روی ۸۰ درصد حفظ شود و هر سال برای ریزش تیممان ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر می‌گیریم و پشتوانه ما تیم ملی جوانان و امید هستند و می‌دانیم که چند نفر از بازیکنان ما سال آینده نفت را ترک می‌کنند و باید جانشینان آن‌ها را از تیم‌های ملی پایه جذب کنیم.