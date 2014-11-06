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۱۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۲۵

منصوریان:

صبا با توجه به بضاعت خود در لیگ نتایج خوبی کسب کرده است

صبا با توجه به بضاعت خود در لیگ نتایج خوبی کسب کرده است

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه صبا با توجه به بضاعت خود در لیگ نتایج خوبی به دست آورده است گفت: اگر بازیکنانی چون ایمان مبعلی، وحید حمدی‌نژاد یا غلامرضا رضایی از تیم حذف شوند میانگین سنی صبا به ۲۲ سال می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های صبای قم و نفت تهران که غروب پنج شنبه در دفتر باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: صبای قم نسبت به بضاعت و با توجه به تغییرات مدیریتی و وضعیت مالی خود نتایج خوبی گرفته است و با توجه به اینکه این تیم همسایه ما در جدول است بازی آسانی برابر این تیم نداریم.

وی افزود: در سال ۸۵ افتخار شاگردی مرفاوی را داشتم و می‌دانم که بازی با صبا بازی بسیار سختی است البته صبا را آنالیز کرده‌ایم و با وجود اینکه سعی و تلاش آن‌ها این است که ۳ امتیاز را به دست آورند و حمله می‌کنند اما ما هم از ابتدای بازی یک امتیاز در جیبمان داریم و به دنبال ۳ امتیاز هستیم اما به خواست خدا رضایت داریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: جایگاهی که در آن ایستاده‌ایم، جایگاه فعلی ما نیست و در ۴ مسابقه در دقیقه ۹۰ پیروزی را با تساوی عوض کردیم و ۸ امتیاز را به همین ترتیب از دست ما رفت اما بتدریج، بازیکنان ما تعریف دفاع از پیروزی را یاد گرفته‌اند.

منصوریان بیان کرد: ۴ بازیکن بالای ۳۰ سال در تیم ما حضور دارند و اگر بازیکنانی چون ایمان مبعلی، وحید حمدی‌نژاد یا غلامرضا رضایی از تیم کنار بروند میانگین سنی تیم نفت به ۲۲ سال می‌رسد.

وی عنوان کرد: سال گذشته چند ستاره اصلی خود را از دست دادیم چنان که بازیکنانی چون نویدکیا، وریا غفوری، آل نعمه و رضا نوروزی از نفت رفتند و برنامه ما این بود که ۴ بازیکن جدید اضافه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد مربیگری تیم ملی امید گفت: من بدون باخت از سمتم کنار رفتم و فقط ۲ گل خورده داشتم ولی علت رفتن من این بود که نگاه به مربی داخلی باید تغییر کند و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند فوتبال ما به واسطه مربیان داخلی رشدی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که اسکلت تیم روی ۸۰ درصد حفظ شود و هر سال برای ریزش تیممان ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر می‌گیریم و پشتوانه ما تیم ملی جوانان و امید هستند و می‌دانیم که چند نفر از بازیکنان ما سال آینده نفت را ترک می‌کنند و باید جانشینان آن‌ها را از تیم‌های ملی پایه جذب کنیم.

 

کد مطلب 2416132

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