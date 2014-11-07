به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار اخبار متفاوت و جذابی بر سایت های مختلف مبنی بر درخشش 3 خورشید در آسمان شهری در فرانسه با انعکاس باورنکردنی همراه بوده است. آیا به راستی 3 خورشید در آسمان فرانسه دیده شده است؟ اهالی شهر ساووآ تصاویر مختلفی از این پدیده را در سایت های اجتماعی منتشر کرده اند که می تواند گواهی از این ادعا باشد! بسیاری از فرانسویان با دیدن این صحنه گمان کردند که به پایان دنیا رسیده اند و زندگی شان از حرکت خواهد ایستاد!

اما کیهان شناسان از این پدیده با عنوان"خورشید کاذب" یاد کرده و معتقدند باور اینکه 3 خورشید در آسمان دیده شود، پایه علمی ندارد. پدیده 3 خورشید یک رخداد آب و هوایی به نام "پاراهلیا" یا "سانداگ" یا همان خورشید کاذب و مجازی و غیر واقعی است. در این پدیده، در دو سوی خورشید، نقاطی از نور دیده می شود که اغلب به صورت حلقه و هاله نور هستند. خورشید کاذب زمانی رخ می دهد که خورشید نزدیک به افق بوده و نور آن از ابرهای پراکنده و در ارتفاع بالا بتابد در نتیجه بلورهای یخ موجود در هوا ، نور را می شکنند و باعث بروز چنین رخدادی می شوند.

دیده شدن خورشید کاذب می تواند در همه نقاط جهان و در تمامی فصول بروز کند. این پدیده در شهر ساووآ در ناحیه رون- آلپ فرانسه رخ داد.