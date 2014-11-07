مشكلات نواحی منفصل شهری در سنندج نيازمند رسيدگی سريع است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه پنج شنبه در نشست با نماینده مردم شهرستان ‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر نواحی منفصل شهری با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و هموار کردن این مشکلات نیازمند برنامه ریزی، تعامل و هم صدایی تمامی مسئولان استانی است.

وی با اشاره به نقش ادارات و سازمان هاي دولتي مختلف در راستاي رفع اين مشكلات افزود: تقسیم کار از نشانه ‌های جامعه توسعه یافته است و تحقق این امر می تواند توسعه پایدار و اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد.

عضو شورای اسلامي شهر سنندج بیان کرد: متاسفانه شورا به عنوان یک نهاد مردمی که بر عملکرد دستگاه ها باید نظارت داشته باشد در نهادینه کردن جایگاه خود دچار مشکل شده است و این امر باعث بروز مشکلات زیادی شده است.

سجادی یادآور شد: در حال حاضر50 درصد تخلفات ارجاعی به کمیسیون ماده 100 مربوط به ناحیه منفصل شهری نایسر است و بسیاری از مشکلات مربوط به عدم نظارت دقیق در اين بخش است.

وی ادامه داد: در بسیاری از گرفتاری ‌ها به اشتباه شورای شهر و شهرداری‌ مقصر قلمداد می ‌شوند در حالی که در حوزه مدیریت شهری مشکلات اساسی وجود دارد.

مشکلات زیر ساختی در استان کردستان به وضوح دیده می شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌ گذاری شورای شهر سنندج در ادامه این جلسه گفت: نبود زیرساخت های مناسب در استان کردستان مانع توسعه یافتگی استان و به تبع آن ورود سرمایه گذار به کردستان شده است.

سید کمال حسینی اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری سنندج نیاز به ارتقای رتبه از 10 به 11 دارد.

وی افزود: مشکلات شهر سنندج را باید با تعامل، برنامه ریزی و توجه به نظر نمایندگان مردم در مجلس و شورا هموار کنیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌ گذاری شورای شهر سنندج بیان کرد: هموار کردن زیر ساخت ها می تواند در توسعه یافتگی استان كردستان و در نهايت سنندج نقش بسزایی داشته باشد.

یکی دیگر از اعضاء شورای اسلامی سنندج یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است.

زهرا اوجیان ادامه داد: نمایندگان استان گفته ‌اند اطلاعی از مفاد صلب اختیار انتخاب شهردار از شورا را نداشته و یا به صورت تلفنی به آنها اعلام شده که این امر تا حدی غیر قابل قبول است.

وی با ابراز گلایه از اینکه چگونه نمایندگان با چنین روشی طرح مذکور را امضا کرده‌اند، گفت: اگر شهردار توسط شوراها انتخاب نشود دیگر چه تضمینی برای تمکین شهردار از این نهاد وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج با بیان اینکه متاسفانه گاهی نمایندگان مجلس در سطح کشور در تقابل با شوراها قرار گرفته ‌اند، اظهار داشت: نمایندگان وظایف کلان ‌تری دارند که باید به آنها بپردازند نه به این مسائل جزیی که در توسعه یافتگی مناطق هیچ نقشی ندارد.