حفظ کرامت انسان و ایستادگی در برابر تحریمها از درسهای کربلاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «رهروان زینبی» (س) با ندای لبیک یا زینب ؛ عصر پنج شنبه 15 آبان ماه ، مصادف با 12 محرم و سومین روز شهادت امام حسین (ع) و با حضور بانوان عزادار در 273 امامزاده و بقعه متبرکه کشور برگزار شد، در همایشی که در آستان مقدس امامزاده صالح بن موسی الکاظم(ع) واقع در میدان تجریش تهران برگزار شد، حجت الاسلام والمسلین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران با اشاره به واقعه کربلا و جانفشانی های حضرت زینب (س) گفت: نهضت امام حسین (ع) به دو مرحله تقسیم می شود یکی عزیمت از شهر مدینه به شهر کربلا و دیگری حرکت کاروان اسرا از کربلا تا شام.

وی ادامه داد: پرچمدار حرکت خاندان اهل بیت (ع) از مدینه تا کربلا حضرت امام حسین (ع) بودند که خورشید هدایت در عرش الهی هستند و از کربلا به بعد این پرچم در دست حضرت زینب کبری (س) قرار گرفت و ایشان نیز نقش آفرینی کردند .در کنار حضرت زینب (س) حضرت رباب، ام الکثوم و شخصیت های دیگر حضور داشتند که تکمیل کننده نهضت قیام امام حسین (ع) هستند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به علل حرکت امام حسین (ع) به سوی کربلا گفت: روزی محمد حنفیه وقتی باخبر شد امام حسین (ع) به سمت کربلا حرکت کرده به ایشان فرمود چرا به آن سرزمین می روی؟ امام حسین (ع) برای آنکه درسی به محمد حنفیه بدهد تا او را از حرکت شرعی خود باخبر کند، فرمود ما هیچ کاری را بدون اجازه شرعی انجام نمی دهیم، من در عالم رویا جدم پیامبر (ص) را دیدم که فرمود به سمت عراق برو که خدا می خواهد تو را کشته ببیند.

وی با اشاره به اینکه امام حسین (ع) هرگز کار احساسی و شتاب زده نمی کند و با حجت شرعی قیام کرده است همچون که حضرت ابراهیم (ع) در رویا ذبح اسماعیل را دید ، افزود: این سخن حجت را بر محمد حنفیه تمام کرد و ایشان را از دستور شرعی امام حسین (ع) برای عزیمت به سوی کربلا باخبر کرد و محمد حنفیه با شنیدن این سخن و مأموریت الهی امام حسین (ع) و اینکه نتیجه حرکت ایشان شهادت است، فرمود چرا حضرت زینب (س) و خاندانتان را همراه می کنید، امام حسین (ع) پاسخ داد من در خواب جدم را دیدم که فرمود زینب را همراه خود به کربلا ببر.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به اینکه در اقتضای آن زمان هیچ چیزی کاخ فساد بنی امیه را جز ذبح امام حسین (ع) تخریب نمی کرد، گفت: خون امام حسین موجب شد تا یزید و افکار پلیدش رسوا شود.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) به زنان عالم، درس صبر و مقاومت در برابر بلا داد، گفت: زنان به تأسی از حضرت زینب (س) باید پرچمدار صبر باشند و نباید از این نکته غافل شد که اشک و فریاد بانوان می تواند جریان تبلیغی را به ثمر بنشاند همانطور که حضرت زینب (س) نهضت امام حسین (ع) را به مقصد رساند.

حجت الاسلام صدیقی اضافه کرد: حضرت زینب (س) درسی به بانوان داد که می تواند تحولی در تاریخ ایجاد کند، شهید با شهادت خود رسالت را تمام کرد و حضرت زینب (س) با صبر، اسارت و تحمل تازیانه ها درس صبوری در برابر بلاها دادند.

وی عنوان کرد: در مجلس ابن زیاد حضرت زینب (س) جلوی کشته شدن امام سجاد (ع) را گرفتند، بله اینگونه است که بانوان حق دارند، خود را فدای ولایت و امامت کنند تا خدا حافظشان باشند.

حجت الاسلام صدیقی عنوان کرد: خدا حضرت زینب (س) را به عنوان سنگر و محافظ امامت و ولایت قرار داد، یک بانو در کنار عاطفه و احساس خود می تواند آنچنان در مراتب عرفانی اوج بگیرد که همچون حضرت زینب (س) حافظ ولایت شود.

وی افزود: این معجزه الهی که حضرت زینب (س) در عین داغ دیدگی، گرسنگی و دیدن صحنه های کشنده خودشان را حفظ کردند. ایشان شب یازدهم محرم پس از دیدن این وقایع نماز شب شان را ترک نکردند. بانوان نیز به تأسی از ایشان باید زینب گونه احیاگر نماز باشند و در سخت ترین شرایط خدا را از یاد نبرند.

وی افزود: یکی از درس های حضرت زینب (س) حساسیت نسبت به حجاب و عفاف بود. ایشان زمانی که گرسنگان حیا و عفاف همچون گرگانی به سوی کاروان اسرا چنگ می زدند نهیبی زد و به عمر سعد گفت که این چه وضعی است، نهیب ایشان چنان تاثیرگذار بود که عمر سعد متأثر شد حجاب که مسئله مهم حضرت زینب (س) بود ابعاد مختلفی همچون اخلاق، حفظ زن و تأثیرات اجتماعی به همراه دارد.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: یکی دیگر از درس های کربلا حفظ عزت و کرامت انسان و ایستادگی در برابر تحریم ها است. زمانی که کاروان اسرا به شهر کوفه رسیدند و مردم به آنها نان و خرما می دادند هیچگاه عزت شان را زیر پا نگذاشته و به تأسی از عمه شان گفتند صدقه بر ما حرام است، آنها در برابر گرسنگی و تحریم ها ایستادگی کردند و ما نیز باید اینگونه باشیم.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: زنان زینب گونه به تأسی از این بانوی بزرگوار در جای جای انقلاب اسلامی ما حضور داشتند و زینب وار حافظ پرچم و ولایت هستند.