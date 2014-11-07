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۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۹:۱۸

سعید قائدی‌فر:

سپاهان قهرمان نیم‌فصل می‌شود/ بهترین‌های ایران را در اختیار داریم

سپاهان قهرمان نیم‌فصل می‌شود/ بهترین‌های ایران را در اختیار داریم

اصفهان – خبرگزاری مهر: هافبک تیم سپاهان اصفهان گفت: تیم سپاهان بهترین‌های ایران را در اختیار دارد و تلاش می‌کند که با کسب پیروزی در بازی‌های آینده، قهرمان نیم‌فصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قائدی‌فر شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران پیرامون عملکرد خودش در این بازی اظهار داشت: تمام تلاشم را می‌کنم که بازی به بازی بهتر باشم و آنچه کادر فنی از من می‌خواهد را بهتر انجام دهم.

وی با اشاره به عملکرد سپاهان در این بازی افزود: به هر حال موقعیت‌های گل ما بیشتر از آنها بود و ما در مسابقه بر بازی حاکم بودیم اما توپ‌های ما وارد دروازه نشد با این حال امیدوار هستم که در بازی بعدی بهتر شود.

هافبک تیم سپاهان گفت: بازیکنان ما در این مسابقه برای پیروزی همه تلاش خود را انجام دادند و خوشحال هستم که به پیروزی رسیدیم و سه امتیاز را ازآن خود کردیم.

وی ادامه داد: تیم ما خیلی خوب است و بهترین‌های ایران را داریم وبازی به بازی بهتر می‌شویم و محروم و مصدوم‌ها رسیده‌اند و امیدوارم همه بازی‌ها را ببریم و قهرمان نیم‌فصل و لیگ برتر شویم.

قائدی‌فر درباره اخطاری که در این بازی دریافت کرد، خاطرنشان کرد: نمی‌توانم درباره داوری نظر دهم اما کارشناسان باید نظر دهند زیرا من روی توپ پرس زدم اما داور به من اخطار داد.

 

 

کد مطلب 2416170

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