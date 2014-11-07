به گزارش خبرنگار مهر، سعید قائدی‌فر شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل نفت مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران پیرامون عملکرد خودش در این بازی اظهار داشت: تمام تلاشم را می‌کنم که بازی به بازی بهتر باشم و آنچه کادر فنی از من می‌خواهد را بهتر انجام دهم.

وی با اشاره به عملکرد سپاهان در این بازی افزود: به هر حال موقعیت‌های گل ما بیشتر از آنها بود و ما در مسابقه بر بازی حاکم بودیم اما توپ‌های ما وارد دروازه نشد با این حال امیدوار هستم که در بازی بعدی بهتر شود.

هافبک تیم سپاهان گفت: بازیکنان ما در این مسابقه برای پیروزی همه تلاش خود را انجام دادند و خوشحال هستم که به پیروزی رسیدیم و سه امتیاز را ازآن خود کردیم.

وی ادامه داد: تیم ما خیلی خوب است و بهترین‌های ایران را داریم وبازی به بازی بهتر می‌شویم و محروم و مصدوم‌ها رسیده‌اند و امیدوارم همه بازی‌ها را ببریم و قهرمان نیم‌فصل و لیگ برتر شویم.

قائدی‌فر درباره اخطاری که در این بازی دریافت کرد، خاطرنشان کرد: نمی‌توانم درباره داوری نظر دهم اما کارشناسان باید نظر دهند زیرا من روی توپ پرس زدم اما داور به من اخطار داد.