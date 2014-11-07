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۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۴۶

اجرای 2 نمایش جدید در تماشاخانه «آو»/ سرپرست «پاپتی‌ها» تهیه‌کننده شد

اجرای 2 نمایش جدید در تماشاخانه «آو»/ سرپرست «پاپتی‌ها» تهیه‌کننده شد

نمایش‌های «بیدینجیلی» و «شوایک سرباز پاکدل» از 16 آبان‌ماه در تماشاخانه «آو» تهران میزبان علاقه‌مندان به تئاتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شوایک سرباز پاکدل» عنوان اثر جدیدی نوشته محمدحسین معارف بر اساس رمانی از یاروسلاو هاشک است که از 16 آبان‌ماه ساعت 17 به کارگردانی پانته‌آ آرمان‌فر و محمدحسین معارف روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی که پیش از این تندیس بازیگری مرد و زن پانزدهمین جشنواره‌ تئاتر «تجربه» و تندیس پوستر برگزیده هفدهمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران را دریافت کرده، نوید فیاض و مونا احمدی (مهمان از گروه تئاتر بوهمی) به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش شوایک

آوا سی‌ستار دستیار کارگردان، نیما تبریزی و آرزو خزان‌بیک طراح صحنه، نازنین رمضانی طراح لباس، فریبرز کریمی طراح نور، علی غفاری طراح پوستر و بروشور،پانته‌آ آرمان‌فر ساخت تصاویر و امین بنی‌طبا روابط عمومی و عکاس این اثر نمایشی هستند.

«بیدینجیلی» هم عنوان دیگر نمایش جدید تماشاخانه «آو» است که به نویسندگی پیام سعیدی و کارگردانی سعید زارعی و با بازی کیوان ساکت‌اف، سینا بالاهنگ، میثم نوروزی و ماهور الوند، از روز جمعه 16 آبان‌ماه در ساعت 18:30 روی صحنه می‌رود.

نمایش بیدینجیلی

حمید پورآذری تهیه‌کننده، پوریا کاکاوند دراماتورژ، مینا صیادی صدا، الهام معین مشاور لباس، فریبرز کریمی طراح نور، آرمان کوچکی گرافیست، نوشین جعفری و امیررضا رنجبران عکاس، محمد طباخیان موسیقی، نوید آغاز و نیوشا ضرابی دستیاران کارگردان این اثر نمایشی هستند.

کد مطلب 2416201
علیرضا سعیدی

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