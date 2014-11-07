به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شوایک سرباز پاکدل» عنوان اثر جدیدی نوشته محمدحسین معارف بر اساس رمانی از یاروسلاو هاشک است که از 16 آبانماه ساعت 17 به کارگردانی پانتهآ آرمانفر و محمدحسین معارف روی صحنه میرود.
در این اثر نمایشی که پیش از این تندیس بازیگری مرد و زن پانزدهمین جشنواره تئاتر «تجربه» و تندیس پوستر برگزیده هفدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران را دریافت کرده، نوید فیاض و مونا احمدی (مهمان از گروه تئاتر بوهمی) به عنوان بازیگر حضور دارند.
آوا سیستار دستیار کارگردان، نیما تبریزی و آرزو خزانبیک طراح صحنه، نازنین رمضانی طراح لباس، فریبرز کریمی طراح نور، علی غفاری طراح پوستر و بروشور،پانتهآ آرمانفر ساخت تصاویر و امین بنیطبا روابط عمومی و عکاس این اثر نمایشی هستند.
«بیدینجیلی» هم عنوان دیگر نمایش جدید تماشاخانه «آو» است که به نویسندگی پیام سعیدی و کارگردانی سعید زارعی و با بازی کیوان ساکتاف، سینا بالاهنگ، میثم نوروزی و ماهور الوند، از روز جمعه 16 آبانماه در ساعت 18:30 روی صحنه میرود.
حمید پورآذری تهیهکننده، پوریا کاکاوند دراماتورژ، مینا صیادی صدا، الهام معین مشاور لباس، فریبرز کریمی طراح نور، آرمان کوچکی گرافیست، نوشین جعفری و امیررضا رنجبران عکاس، محمد طباخیان موسیقی، نوید آغاز و نیوشا ضرابی دستیاران کارگردان این اثر نمایشی هستند.