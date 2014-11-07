به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در ورزشگاه یادگام امام تبریز برگزار شد که در پایان دو تیم به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کردند. در این دیدار شاهین ثاقبی(75) و لوسیانو ادینهو(86) برای تراکتورسازی و آرش برهانی(52) و امیرحسین صادقی(5+90) برای استقلال گل زدند.

دو تیم در نیمه اول فوتبال سردرگم و بی برنامه ای را به نمایش گذاشتند و نتوانستند انتظارات بیش از 60 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه و بینندگان تلویزیونی را برآورده کنند. در این میان تراکتورسازی با نظم بیشتری حمله می کردو به دنبال رسیدن به گل برتری بود اما استقلال با احتیاط در تلاش برای گل نخوردن بود.

با شروع نیمه دوم استقلال کمی نسبت به نیمه اول بهتر ظاهر شد اما بازهم این تراکتورسازی بود که برای رسیدن به گل تلاش بیشتری می کرد. در این میان جاسم کرار در میانه میدان استقلال یک بازیکن همه کاره بود که به خوبی وظایفش را انجام می داد.

در دقیقه 56 این دیدار محسن دلیر با کنترل خوب توپ و از میان مدافعان استقلال شوت محکمی را از روی خط محوطه جریمه به سمت دروازه استقلال روانه کرد که توپ بعد از دفع ناقص فروزان به تیر افقی دروازه برخورد کرد و به زمین برگشت. چند دقیقه بعد جاسم کرار به دنبال درگیری لفظی که با بازیکن تراکتورسازی داشت از علیرضا فغانی کارت زرد گرفت تا سه اخطاره شود و بازی با پرسپولیس را از دست بدهد.

در دقیقه 62 این دیدار آرش برهانی از غفلت مدافعان تراکتورسازی استفاده کرد و پس از نفوذ به درون محوطه جریمه با ضربه ای فنی و دقیق دروازه میزان تبریزی را باز کرد. در این صحنه برهانی توپ را به تیر مخالف فرستاد که توپ پس از برخورد با تیر عمودی داخل دروازه شد و نخستین گل بازی به ثمر رسید.

پس از این گل تراکتورسازی تلاش هایش برای رسیدن به گل مساوی را افزایش داد و در دقیقه 75 موفق به انجام این کار شد. در این دقیقه شاهین ثاقبی با نفوذ به داخل محوطه جریمه استقلال و عبور از چند بازیکن با ضربه ای دقیق دروازه حریف را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

به دنبال این گل دو تیم دقایقی به حفظ توپ در میانه های میدان پرداختند. ضمن اینکه امیر قلعه نویی در دقایق پایانی جاسم کرار را از زمین بیرون کشید و مگویان را به میدان فرستاد اما ادینهو بود که در دقیقه 86 گل دوم تیمش را وارد دروازه استقلال کرد. در این دقیقه ادینهو بعد از فریب یک مدافع استقلال با ضربه پای چپ دروازه را باز کرد.

در دقایق پایانی امیر قلعه نویی تلاش کرد با به میدان فرستادن خرسندنیا شرایط هجومی تر شدن تیمش را فراهم کند و در شرایطی که همه منتظر سوت پایان این دیدار بودند امیر حسین صادقی در دقیقه 95 از غفلت مدافعان و دروازه بان تراکتورسازی نهایت استفاده را برد و با یک ضربه آرام دروازه میزبان را باز کرد تا کار به تساوی 2 بر 2 کشیده شود.

تراکتورسازی تبریز با این تساوی 28 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. استقلال هم با این تساوی 24 امتیازی شد.