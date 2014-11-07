به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران ضمن تشکر از امت عزادار ایران گفت: زبان عاجز است از بیان شور حسینی که ملت بزرگ ایران آفرید.

وی با بیان اینکه تاسوعا و عاشورا سراسر ایران عزاخانه اباعبدالله بود، گفت: انقلاب ما مدیون محرم است و امام (ره) هم با جمله "محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است" تحلیلی نو در رابطه با سید الشهدا مطرح کرد و نهضت سید الشهدا، انقلاب ما را تولید کرد.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به همزمانی 13 آبان امسال با روز عاشورا گفت: شور حسینی مردم ما در سراسر کشور، شور و هیجان بیشتری پیدا کرد و شعار هیهات من الذله، بیعت با سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین (ع) بود.

وی همچنین با اشاره به رحلت آیت الله مهدوی کنی ادامه داد: ایشان تا می توانستند در همین صفوف اول نماز جمعه جایشان بود.

خاتمی افزود: آیت الله مهدوی فقیهی دین شناس، از پیشگامان مبارزه و جهاد و خستگی ناپذیر بود و بعد از انقلاب نیز هر جا حضورش را انقلاب می طلبید، با افتخار حاضر بود. از ریاست کمیته های انقلاب گرفته تا ریاست مجلس خبرگان رهبری، فقیهی که ریاست عوضش نکرد و ذره ای در راهش خلل پیدا نشد. ولایی بود و تا پایان عمر ولایی ماند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به درگذشت جرج جرداق نویسنده مسیحی لبنانی گفت: در هفته گذشته این نویسنده عاشق بیقرار مولا علی (ع) از دنیا رفت. وی 4 دهه از عمرش را خرج مولا کرد و هنگامی که به او گفتند زندگینامه شخصیت های سیاسی معاصر را بنویس، گفت قلمی که برای علی نوشته برای کس دیگری نمی نویسد، او فدایی بیقرار مولا علی (ع) بود.

در ادامه خاتمی با اشاره به طرح های ارزشمندی که دولت یازدهم به جامعه عرضه کرده است، گفت: طرح تحول نظام سلامت که سومین گامش شروع شده است یکی از این طرح های ارزشمند است.

وی تصریح کرد: این طرح ها بی تردید خدمت به مردم است و ما این گونه خدمات ارزشمند به مردم را ارج می نهیم و امیدواریم پزشکان، سازمان نظام پزشکی، بیمه های پایه و تکمیلی، بیمارستان های دولتی و خصوصی، دولت را همراهی کنند تا این طرح خداپسندانه اجرایی شود.

خاتمی همچنین با اشاره به نصیحت امام حسین (ع) به امام سجاد (ع)، گفت: امام حسین (ع) به امام سجاد (ع) فرمودند:" صبور بر حق باش ولو برایت تلخ باشد".

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بعد هشتم قیام امام حسین (ع) عنصر مقاومت است، گفت: عنصر مقاومتی که شما مردم در پوشش شعار هیهات من الذله فریاد می کنید. رجز امام حسین (ع) رجز مقاومت بود. امامی که می گفت من هرگز تسلیم نخواهم شد و راه من، راه رسول الله (ص) است.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، فرهنگ اربعین و فرهنگ همه امامان، فرهنگ مقاومت بوده است، گفت: طاغوت درصدد بود فرهنگ عاشورا را به فرهنگ تسلی بخش تبدیل کند.

خاتمی با تاکید بر اینکه مقاومت امام حسین (ع) خردمندانه بود، گفت: دفاع بازماندگان کربلا نیز خردمندانه بود اما بعضی ها در یک تحلیل کاملا نادرست می گویند نهضت عاشورا خردورزانه نبود و از اربعین به بعد خردورزی آمد و ما در حال عبور از فرهنگ عاشورا به فرهنگ اربعین هستیم. به خدا قسم شما نه فرهنگ عاشورا و نه فرهنگ اربعین و نه فرهنگ اسلامی را شناخته اید.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: قیام عاشورا خونش آرام نگرفت و تبدیل به قیام مختار، قیام توابین شد و این سلسله قیام ها، سلسله بنی امیه را برچید.

وی با بیان اینکه این گونه تحلیل ها از قیام عاشورا زیربنا دارد، گفت: زیربنای این تحلیل ها این است که می خواهند شور حسینی را از مردم بگیرند و در پی آن هستند که فرهنگ مقاومت در قاموس انقلاب اسلامی نماند ولی بدانند که فرهنگ مقاومت تنیده شده در جان انقلاب اسلامی و مردم است و تا آخر هم خواهد ماند.

خاتمی همچنین با اشاره به اظهارات روز گذشته اوباما مبنی بر اینکه تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشانده است، گفت: این تحلیل شما غلط است، تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نکشاند؛ چرا که ما حسینی و عاشورایی هستیم و راه ما، راه مقاومت است.

وی با تاکید بر اینکه اتمام حجت ایران را پای میز مذاکره نشانده است، گفت: عده ای دائما اینجا و آنجا می نشستند و می گفتند شما دشمن تراشی می کنید، بسیار خب این هم نتیجه دشمن تراشی نکردن. این مذاکرات اگر هیچ فایده ای نداشت حداقل ساده لوح ترین آدم ها نیز در این کشور فهمیدند آمریکا مطلقا قابل اعتماد نیست، ما بهره خود را از این مذاکرات برده ایم.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: همچنین اوباما گفته است ما تحریم ها را از ایران برنمی داریم تا ایران مشروعیت لازم را در جامعه بین الملل پیدا کند. اولا اینکه شما جامعه بین الملل هستید؟ شما با چند تا همپالگی های معاون و همراه جنایتکاران صهیونیست، جامعه بین الملل هستید؟ دروغ می گویید جامعه بین الملل مردم هستند، مردم منطقه پیوسته به انقلاب اسلامی هستند و مردم جهان هم آزادگی ملت ایران را می ستایند.

وی تصریح کرد: امروز تنها ملتی که به فضل خدا در برابر دیکتاتوری و جنایات آمریکا ایستاده، ملت ایران هستند. مشروعیت شما در حضیض افول است. مگر دنیا فراموش کرده حمایت شما از رژیم کودک کش صهیونیست را، مگر دنیا فراموش کرده که شما داعش را ساخته اید. مگر دنیا فراموش می کند که تمام گروهک های تروریستی را شما در سوریه تجهیز کردید. مشروعیت شما زیر سئوال است .

خاتمی با بیان اینکه ملت ایران مشروعیتش را از مقاومت و هشت سال ایستادگی در برابر 1+5 دارد، گفت: ما هیچ نیازی به مشروعیت شما نداریم که ما را به مشروعیت بشناسید.

وی افزود: یکی از مسئولان آمریکایی گفته است اگر حتی مسئله هسته ای هم با ایران حل شود ما در عرصه های دیگر با ایران چالش داریم. حرف ما هم همین است؛ حتی مسئله هسته ای نیز حل شود، نفرت از استکبار از جان مردم نمی رود و فریاد مرگ بر آمریکای ملت ایران بلند است.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به تحولات عراق گفت: خوشحالیم که الحمدلله ارکان قانونی عراق شکل گرفت، رئیس جمهور انتخاب شد، رئیس مجلس و نخست وزیر نیز انتخاب شدند و تشکر می کنیم از نخست وزیر عراق که اولین سفر خارجی خود را ایران قرار داد که این گام بلندی بود برای فائق آمدن بر مشکلات. امیدواریم با همدلی و وحدت، مردم عراق بتوانند در این عرصه موفق شوند.

وی همچنین در واکنش به حمله جنایتکارانه تروریست به عزاداران شیعه در احسا، گفت: در این حمله 8 نفر را کشتند و 30 نفر را مجروح کردند. اگر این کار، کار خود ماموران سعودی نباشد دست پرورده مکتبی است که در عربستان حاکم است.

خاتمی تاکید کرد: مکتب وهابیت یعنی مکتب وحشی گری، مکتب وهابیت یعنی مکتب آدم کشی و مکتب تروریست پروری. بنابراین خود دولت عربستان باید پاسخگو باشد. خودکرده را تدبیر نیست و ما در خطبه ها نیز گفته ایم آتشی که شما روشن کرده اید دودش به چشم شما خواهد رفت و راه چاره این است که از مکتب آدم کش وهابیت دوری کنید و الا این مکتب بازپرداخت تولید تروریست هاست.

وی همچنین با اشاره به برخورد با عزاداران در بحرین گفت: اکثریت جمعیت بحرین، شیعه هستند و عزاداری سید الشهدا در بحرین یک امر معمولی بوده است و هیچ گاه برخوردی با عزاداری عاشقان ابی عبدالله نمی شده است لذا دولت بحرین بداند با این گونه اقدامات به امنیت کشور خود ضرر می زند. با این جنایاتی که صورت می گیرد مردم خونشان بیشتر به جوش می آید و مقاوم تر در مقابل شما خواهند ایستاد.

خاتمی ادامه داد: دولت بحرین باید از یمن عبرت بگیرد. ببینید در یمن آرامش به این کشور برگشت و شما با این آدم کشی ها روی آرامش را در کشور خود نخواهید دید.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مسئله فلسطین و یورش نظامیان صهیونیست به مسجد الاقصی، خاطرنشان کرد: این یورش نیز مانند دیگر جنایات آنان است و برخی از حکام مرتجع عرب دیرهنگام این اقدام را محکوم کردند و به نظر می رسد نمایشی است.

خاتمی ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو طرف را محکوم کرده و همین اظهارنظرها، جنایتکاران صهیونیست را به ادامه جنایتکاری شان تشویق می کند. تنها راه مقابله با این جنایات، کندن این غده سرطانی در منطقه است که امام (ره) فرمود اسرائیل باید از صحنه روزگار برداشته شود.

همچنین خطیب این هفته نمازجمعه تهران در خطبه اول خود، با بیان اینکه فرهنگ عاشورا فرهنگ قرآن است به تشریح ابعاد قیام عاشورا پرداخت و گفت: اولین فرهنگ این مکتب، عشق به خداست که هم در خود سالار شهیدان و هم در یاران ایشان نمایان است.

خاتمی فرهنگ وفاداری به دین و تجلی دین یعنی وفای عهد به خدا و امام (ع) به عنوان حجت خدا را دومین فرهنگ عاشورا خواند و اظهار داشت: سومین فرهنگ عاشورا احیای غیرت دینی یعنی عدم اجازه تجاوز به حریم دین بود که تجلی آن امر به معروف و نهی از منکر است.

وی از نصح و دلسوزی حتی نسبت به دشمن به عنوان دیگر بعد فرهنگی عاشورا نام برد و با اشاره به خطبه‌های مکرر امام حسین(ع) هم در روز عاشورا و هم در مسیر حرکت به سمت کربلا گفت: ولایتمداری پنجمین بعد فرهنگ عاشوراست و بر مبنای آن همه شهدای کربلا بر این بینش بودند که باید خود را فدای ولایت کنند.

خطیب جمعه تهران فرهنگ عزت و ذلت‌ناپذیری را ششمین بعد فرهنگی عاشورا خواند و گفت: فرهنگ دیگر مکتب عاشورا رعایت اخلاق و حقوق مردم است؛ امام حسین (ع) صبح عاشورا می‌فرماید "کسی که حق‌الناس برعهده‌اش است شایستگی حضور در این اردوگاه را ندارد» و سخنی نیز در عصر عاشورا خطاب به امام سجاد(ع) دارد که می‌فرماید "بپرهیز از ستم به کسی که یاوری جز خدا ندارد".