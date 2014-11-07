مبارزه با ظلم و عمل به تکلیف مهمترین پیام نهضت عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین با تسلیت ایام محرم گفت: نهضت عاشورا بر دو رکن اساسی استوار است که شناخت حق و عمل به تکلیف مهمترین آنهاست.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: شیعیان حضرت باید همواره دغدغه عمل به تکلیف را داشته باشند و بر اساس شرایط زمانی و مکانی جامعه به وظیفه دینی خود عمل کنند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: انسان در برابر عاشورا تکلیف محور است و باید پیام این نهضت را که مسیر درست زندگی را برای همگان ترسیم کرده درک کرده و آن را اجرا کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: افراد مومن باید از شهوات و امیال نفسانی دوری کرده و با ایمان به خداوند و رعایت تقوی زندگی سعادتمندی را برای خود و خانواده رقم بزنند.

امام جمعه موقت قزوین گفت: عقل پرورش یافته با علم راهگشاست و دوری از طمع، شهوت، خشم و غضب کهدعامل انحراف است می تواند موفقیت در زندگی را تضمین کند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآورشد: امام حسین(ع) و یاران باوفایش بر اساس وظیفه دینی حرکت کردند و تنها برای شهادت که برای آنها روشن بود مبارزه نکردند بلکه پیام چگونه زیستن را به دیگران منتقل کردند.

وی افزود: پیام عاشورا این بود که پیشوای مسلمین باید جاکم بر قرآن باشد و محور مدیریت خود را کتاب آسمانی قرار دهد و امام قیام بر عدل کند و حکومتش بر اساس عدالت باشد.

ابوترابی فرد بیان کرد: رهبر مسلمین و پیروانش باید تسلیم محض خدا باشند و حرکت خود را در مسیر مبارزه با ظلم و ستم حاکمان ظالم قرار دهند و شهادت سالار شهیدان برای تحقق این موارد بود.

امام جمعه موقت قزوین گفت: خطبه های امام حسین(ع) بیدارکننده بود و موجب بازگشت حربن ریاحی شد و حضرت با مبارزه با طاغوت زمان درس آزادگی و شهادت را به دیگران آموختند.