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۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

حجت السلام ابوترابی فرد:

مبارزه با ظلم و عمل به تکلیف مهمترین پیام نهضت عاشوراست

مبارزه با ظلم و عمل به تکلیف مهمترین پیام نهضت عاشوراست

قزوین- خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت قزوین گفت: شناخت حق، عمل به تکلیف و وظیفه و مبارزه با ظلم و ستم مهمترین پیام و رکن نهضت عاشوراست که پیروان واقعی شیعه باید آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین با تسلیت ایام محرم گفت: نهضت عاشورا بر دو رکن اساسی استوار است که شناخت حق و عمل به تکلیف مهمترین آنهاست.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: شیعیان حضرت باید همواره دغدغه عمل به تکلیف را داشته باشند و بر اساس شرایط زمانی و مکانی جامعه به وظیفه دینی خود عمل کنند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: انسان در برابر عاشورا تکلیف محور است و باید پیام این نهضت را که مسیر درست زندگی را برای همگان ترسیم کرده درک کرده و آن را اجرا کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: افراد مومن باید از شهوات و امیال نفسانی دوری کرده و با ایمان به خداوند و رعایت تقوی زندگی سعادتمندی را برای خود و خانواده رقم بزنند.

امام جمعه موقت قزوین گفت: عقل پرورش یافته با علم راهگشاست و دوری از طمع، شهوت، خشم و غضب کهدعامل انحراف است می تواند موفقیت در زندگی را تضمین کند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآورشد: امام حسین(ع)  و یاران باوفایش بر اساس وظیفه دینی حرکت کردند و تنها برای شهادت که برای آنها روشن بود مبارزه نکردند بلکه پیام چگونه زیستن را به دیگران منتقل کردند.

وی افزود: پیام عاشورا این بود که پیشوای مسلمین باید جاکم بر قرآن باشد و محور مدیریت خود را کتاب آسمانی قرار دهد و امام قیام بر عدل کند و حکومتش بر اساس عدالت باشد.

ابوترابی فرد بیان کرد: رهبر مسلمین و پیروانش باید تسلیم محض خدا باشند و حرکت خود را در مسیر مبارزه با ظلم و ستم حاکمان ظالم قرار دهند و شهادت سالار شهیدان برای تحقق این موارد بود.  

امام جمعه موقت قزوین گفت: خطبه های امام حسین(ع) بیدارکننده بود و موجب بازگشت حربن ریاحی شد و حضرت با مبارزه با طاغوت زمان درس آزادگی و شهادت را به دیگران آموختند.

کد مطلب 2416287

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