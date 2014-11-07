آمادگی 3 هزار نفر از عشایر اهل سنت استان الانبار برای جنگ با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "صباح کرحوت" رئیس شورای استانداری الانبار اعلام کرد که سه هزار نفر از عشایر این استان برای جنگ با گروه تروریستی داعش و آزادسازی منطقه هیت و دیگر مناطق اشغالی استان الانبار آماده هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: حملات داعش به عشیره البونمر عشایر استان الانبار را به سوی بازسازی ساختار خود و تشکیل کمیته های مردمی برای آزاد سازی منطقه هیت و سایر مناطق الانبار سوق داده است.

خاطرنشان می شود هیئتی از شیوخ سرشناس عشایر استان الانبار قرار است اوایل هفته آینده برای بررسی اوضاع امنیتی این استان با آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق دیدار و گفتگو کنند.