ملت ایران از ابتدا به توافق با آمریکا در موضوع هسته ای امیدوار نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال احمدپناهی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه توافق نکردن با ایران بهتر از توافق بد است، این سخنان را بیهوده توصیف کرد و افزود: حضور ایران پای میز مذاکره برای اتمام حجت با غربی ها است.

وی شکست اخیر حزب دمکرات آمریکا در انتخابات را یادآور شد و تصریح کرد: این شکست برای دمکراتها سنگین بوده است.

امام جمعه موقت سمنان همچنین با یادآوری همزمانی سیزدهم آبان با روز عاشورا، این مهم را در راستای استکبار ستیزی قیام امام حسین (ع) و پیام ۱۳ آبان مهم برشمرد و گفت: سلام بر حسین (ع) بدون مرگ بر استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا و اسرائیل بی ارزش است و این کشورها یزید و شمر زمانه هستند.

احمدپناهی عناصر فرهنگ عاشورا را شامل امر به معروف و نهی از منکر، جوانمردی، رفتار، اخلاق و فتوت برشمرد و از جدی نگرفتن فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه ابراز تاسف کرد و افزود: باید توجه بیشتری به این فریضه مهم داشته باشیم.

وی کم آبی و بروز خشکسالی در کشور خصوصا استان سمنان را در حد بحران بسیار جدی توصیف کرد و ضمن دعوت از مردم در مصرف بهینه از آب افزود: مسئولان باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

خطیب جمعه سمنان در خاتمه با تاکید بر اینکه خالی شدن برخی روستاها از سکنه به خاطر کم آبی پیامدهای خوبی نخواهد داشت، تصریح کرد: مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با ژرف نگری، توجه بیشتری به عواقب این بحران داشته باشند.