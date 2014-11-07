مفتی داعش در شرق عراق به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع عراقی در استان دیالی امروز اظهار داشت: مفتی گروه داعش در منطقه السعدیه در شمال شرق بعقوبه به هلاکت رسید.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: مفتی داعش به همراه معاون خود در ساعات پایانی شب گذشته در حمله یک جنگنده به هلاکت رسید. این مفتی که "حاج بلال" نام داشت عراقی بود.

وی گفت: داعش طی چهار ماه گذشته در حملات مختلف نیروهای امنیتی عراق سه نفر از مفتی های خود را از دست داده است.

خاطرنشان می شود منطقه السعدیه یکی از مهمترین مناطق استان دیالی است که تروریست های داعش حضور گسترده ای در آنها دارند. تروریست هایی که از کشورهای مختلف در این مناطق حضور دارند.