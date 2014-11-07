انتخابات آمریکا تاثیری در مذاکرات هسته ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله سراج در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ با نظارت کامل رهبر معظم انقلاب دنبال می شود و ایشان بر کلیات مذاکرات اشراف دارند.

وی بیان داشت: تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که سربازان این انقلاب هستند زیر نظر رهبری انجام وظیفه می کند و جای نگرانی نیست.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنای آمریکا تاثیری بر روند مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+ ۵ ندارد و ملت ایران عزت و شرافت خود را با هیچ چیز معاوضه نمی کند.

وی تصریح کرد: در هر صورت کشور جمهوری اسلامی خط قرمزهایی دارد که تیم مذاکره کننده حین مذاکره باید به آن ها دقت کند.

وی در ادامه از تلاش ها و زحمات وزیر بهداشت، افزود: ابلاغ بخشنامه ممنوعیت و برخورد با پزشکان زیرمیزی یکی از اقدامات بسیار خوب در حوزه سلامت کشور است.