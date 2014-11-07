راه اندازی اتاق فکر برای عزاداری های امام حسین(ع) ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به اینکه عاشورا ادامه راه بعثت و غدیر است، گفت: باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که عاشورای حسینی ادامه راه بعث و غدیر و ادامه آن به سمت رسیدن به قله سبز مهدویت است.

وی افزود: عاشورا پیوند عمیقی با قیام نهایی حضرت مهدی(عج) دارد که اصل و اساس آن غیر قابل تردید و انکار است.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: رسیدن به قله مهدویت از عاشورا می گذرد زیرا مکتب عاشورا مکتب صبر، جهاد و مبارزه و مقاومت در راه اصلاح امت پیامبر(ص) و احیا سیره نبوی و علوی با الگو گرفتن از امر به معروف و نهی از منکر است.

آیت الله ایمانی ادامه داد: بنا بر این حادثه عاشورا یک مسئله لخت از زمان گذشته و آینده نیست بلکه با گذشته و آینده پیوند دارد.

وی با بیان اینکه دهه اول محرم امسال نیز شاهد شور و اشتیاق بیش از گذشته عزاداران بودیم، گفت: دهه عاشورای امسال بیش از گذشته و با کیفیت بهتر از قبل برگزار شد و به همین اندازه نیز دشمنان نیز فعالیت بیشتری انجام دادند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس افزود:هر اندازه که عزاداری ها رشد و توسعه داشته باشد، رفتار دشمنان نیز تند و خشن تر می شود به گونه ای که شاهد بودیم در برخی از کشور های شیعه نشین چگونه با عزاداران برخورد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسالت امروز بر دوش ما بیش از گذشته است، تاکید کرد: این راه باید ادامه داشته باشد تا مسیر برای حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) فراهم شود و در این مسیر نیز الگویی مناسب در اختیار ما قرار دارد که باید از امام حسین(ع) و یارانش برای زندگی و رفتار خود الگو برداری کنیم.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: عزاداری امام حسین (ع) یک شبکه گسترده جهانی است بنا بر این باید به مجالس عزاداری، افکار مداحان و ... توجه بیشتری داشته باشیم.

امام جمعه شیراز افزود: نمی توانیم به اینگونه موارد مهم کم توجه باشیم زیرا امروز دشمنان از این حرکت های بزرگ به وحشت افتاده اند و رسانه های استکبار به جای انعکاس این حرکت بزرگ به دنبال این هستند که در یک جایی قمه زنی انجام شود تا آن را به عنوان یک نمونه عزاداری به همگان نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه این دغدغه و توجه در سخنان و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به طور کامل مشاهده می شود، گفت: مقام معظم رهبری امسال برای هیئت عزاداری یزد پیغام فرستادند و فعالیت آنها را تایید کردند که این نشان از حساسیت رهبری به دسته ها و عزاداران است.

وی تاکید کرد: بنا بر این آنچه که باید مد نظر قرار داده شود راه اندازی و ایجاد یک اتاق فکر است که رهبری بر آن تاکید دارند.

آیت الله ایمانی افزود: تکلیف و الزاماتی بر ما وجود دارد زیرا استان فارس بزرگ و پهناور است، شیعه دوازده امامی و دارای سابقه طولانی در عزاداری ها است که حدود 80 سال پیش آیت الله نور الدین حسینی الهاشمی هیئت های مذهبی را برنامه ریزی کرد.

امام جمعه شیراز یادآور شد: اما باید به خاطر داشته باشیم که این کار در 80 سال پیش و متناسب با شرایط آن دوران بوده در حالیکه امروز شاهد تحولات بزرگی در جهان هستیم بنا بر این احتیاج به برنامه ریزی جدید داریم.

وی ادامه داد: علما و بزرگان حوزه های علمیه، اساتید مذهبی دانشگاه ها، پیر غلامان اهل بیت(ع)، مداحان و.... باید با هم فکری و راه اندازی اتاق فکر برنامه ریزی جدید و متناسب با وضعیت امروز جهان داشته باشند.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: امروز شاهد عزاداری های منسجم و مناسبی در زنجان، یزد و کرمان هستیم بنا بر این استان فارس نیز باید با برنامه ریزی درست و دقیق در خصوص برگزاری مراسم عزاداری فعالیت کند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه باید از حضور گسترده جوانان در مراسمات عزادرای امام حسین(ع) بیشترین استفاده شود، گفت: طی دهه شب عزاداری به هیئت های مختلف سر زدم که خوشبختانه در تمامی آنها جوانان با شور و اشتیاق خاصی به عزاداری مشغول بودند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: باید با راه اندازی یک اتاق فکر مناسب این شور و اشتیاق عزاداران را برنامه ریزی و هدایت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز 18 آبان ماه نیز گفت: روز کیفیت نزدیک است بنا بر این باید به مفهوم این روز نیز توجه شود.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: این روز به معنی انجام کار با کیفیت و درست است زیرا باید یک فعالیت خوب و مناسب انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه اگر در تولید به دنبال رقابت با جهانیان هستیم باید کار درست انجام شود یادآور شد: زمانیکه تولید با کیفیت و با قیمت مناسب داخلی داشته باشیم به طور حتم نه تنها بازار داخل کشور را در اختیار خواهیم داشت بلکه توان رقابت با دیگر کشور ها نیز ایجاد می شود.

وی ادامه داد: مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز همین است که تولید و کار درست و با کیفیت داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز شهدای سوسنگرد نیز یادآور شد: در سال 59 حرکت بزرگی انجام شد که نشان از جایگاه والای امام(ره) در دل ملت بود.

آیت الله ایمانی افزود: در این سال شهر سوسنگر دو بار به دست دشمنان افتاد که در مرتبه دوم امام(ره) فرمودند که "این شهر باید طی 24 ساعت آزاد شود" که این مهم نیز با حرکت بسیج، سپاه، ارتش و عشایر عرب منطقه به سرعت انجام شد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: این حرکت بزرگ احتیاج به بررسی و تحلیل دارد که اگر یک رهبر اسلامی در دل و جان مردم قرار داشته باشد چگونه فرامین اجرایی می شود.