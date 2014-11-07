به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم سنگاپور در حالی بیست و پنجمین دوره خود را آغاز می‌کند که شعار «خاطرات بیست و پنج سالگی» را برای خود برگزیده و مروری به گذشته این جشنواره از ابتدا تا اکنون خواهد داشت.

فستیوال بین المللی فیلم سنگاپور بزرگترین و معتبرترین رویداد سینمایی این کشور است که همه ساله تمرکز خود را روی نمایش بهترین فیلم‌های آسیا قرار داده است. فیلم سینمایی «برف»در بخش رسمی سینمای آسیای این رویداد به نمایش در می‌آید.



جشنواره بین‌المللی فیلم سنگاپور از تاریخ 4 الی 14دسامبر 2014 برگزار می شود.

«برف» که پخش جهانی آن بر عهده مرجان علیزاده است، شرح حال یک روز از زندگی ملتهب یک خانواده شهری است که درگیر برگزاری مراسم خواستگاری دخترشان هستند.

رویا تیموریان، افشین هاشمی، محمدرضا غفاری، آناهیتا افشار، رابعه مدنی، مینا ساداتی، شیرین یزدانبخش و میلاد کی‌مرام بازیگران فیلم سینمایی «برف»هستند.

مهدی رحمانی که با فیلم سینمایی «برف» موفق به حضور در فستیوال‌های جهانی متعددی شده، این روزها پیش تولید فیلم تازه خود را تحت عنوان «ترامپولین» سپری می‌کند.