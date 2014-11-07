مسئولان هیئت های مذهبی کرمانشاه به برگزاری عزاداری های منسجم کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ مصطفی علما ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اظهار داشت: مردم کرمانشاه در عزاداری های محرم امسال نشان دادند که عشق به اهل بیت(ع) و به خصوص امام حسین (ع) یک عشق ذاتی برای آن هاست و هیچ وقت این علاقه تمام شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه کرمانشاه به عنوان مسیر عبور کاروان زائران عتبات محلی برای پذیرایی از عاشقان ائمه بوده است، افزود: همین مسئله باعث شده است که عشق به امام حسین(ع) در میان کرمانشاهیان کوچک و بزرگ نشناسد و همه کرمانشاهیان در طول تاریخ خادمان زائران باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در ادامه به جایگاه اعتقادات مذهبی به خصوص اعتقادات مذهبی مسلمانان و شیعیان در جهان اشاره و تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که این اعتقادات بایستی برای جهانیان نمایان شود و آن ها این مسائل را ببینند.

وی افزود: این مسئله باعث می شود که مابر خود لازم ببینیم که عزاداری ها را سامان بدهیم و به صورتی مسنجم آن را برگزار کنیم.

علما ادامه داد: تاثیر گذاشتن بر دیگر ملت ها نیازمند برنامه ریزی است و اگر ما می خواهیم عشق حسینی را به دیگر ملت های جهان معرفی کنیم بایستی با برگزاری منسجم عزاداری ها به معرفی آن کمک کنیم.

امام جمعه کرمانشاه از عزاداری های شهرهایی نظیر زنجان به عنوان نمونه یک عزاداری مسنجم یاد کرد و گفت: می بینیم که پخش این عزاداری ها از رسانه های جمعی تاثیر و نمود به خصوصی در جامعه ایرانی و دیگر جوامع داشته است.

علما در ادامه از افرادی که در هیئات مذهبی فعالیت دارند خواست که به انسجام این عزاداری ها در کرمانشاه کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به علل، ریشه ها و چرایی قیام امام حسین(ع) اشاره و خاطر نشان کرد: امام حسین(ع) برای مبارزه با ظلم و استکبار قیام کردند و با خون خود کاخ های ظلم و ستم را به لرزه در آوردند.