سوشا مکانی با پرسپولیس خداحافظی کرد!

به گزارش خبرنگار، این بار نوبت یک بازیکن دیگر از تیم فوتبال پرسپولیس شد تا در فضای مجازی از این تیم وداع کند. پیام صادقیان هفته قبل چنین کاری را کرد و سپس پشیمان شد اما حالا سوشا مکانی با قاطعیت در صفحه رسمی اش در ایسنتاگرام نوشته است که خودش به دنبال رضایت نامه می‌رود تا از پرسپولیس جدا شود.

دروازه بان شمالی پرسپولیس در این متن احساسی خود مدعی شده که از همان روز اول در بازی مقابل نفت تهران می دانست کار کردن در این تیم برایش سخت است. البته او در ادامه نوشت که حاضر است جانش را برای تیمش بدهد.

ساعتی پس از انتشار این متن خداحافظی او همانطور که وعذه داده بود از اینستاگرام هم خداحافظی و اکانتش را غیر فعال کرد.

نمایش ضعیف مکانی در بازی مقابل تیم فوتبال گسترش فولاد موجب انتقادات هواداران شده بود و حالا با توجه به این موضوع که در دربی به احتمال زیاد نیلسون درون دروازه سرخ پوشان قرار دارد، مکانی ترجیح می‌دهد با راه انداختن این بازی جدید، ورق را به نفع خودش برگرداند.