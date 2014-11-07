گسترش روز افزون مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه ای نماز جمعه این هفته ری با اشاره به برپای مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در روز تاسوعا و عاشورا اظهار داشت: عزاداریها با شکوه خاصی در جهان اسلام و ایران برگزار شد به ویژه در کشور عراق که با تدابیر امنیتی بهتر و بیشتر، میلیونها عزادار سیدالشهدا توانستند به کربلا رفته و مرقد مطهر این امام بزگوار را از نزدیک زیارت کنند.

عربستان منتظر پیامدهای تعطیلی عزاداری امام حسین (ع) باشد

این مسئول ادامه داد: متاسفانه در کشور عربستان سعودی به مجالس عزادران سیدالشهدا(ع) حملاتی در منطقه شیعه نشین صورت گرفت که بر اثر این حملات تعدادی شهید و مجروح شدند، آل خلیفه نیز همانند آل سعود رفتار کرد و تمامی مجالس عزاداری را در کشور بحرین تعطیل کرد اما دولت آل سعود و آل خلفیه باید به همین زودی منتظر پیامدهای تعطیلی مراسم عزاداری امام حسین (ع) باشند.

وی ضمن گرامیداشت درگذشت عالم مسیحی جرج جرداق افزود: این عالم لبنانی کتابی درباره حضرت امیرالمومنین(ع) به نام "الامام علی صوت العداله الانسانیه" نگاشته که با گذشت 60 سال از نگارش آن همچنان از تازگی خاصی برخوردار است، این نویسنده ارادت بسیار زیادی به امام علی (ع) و فرزندانش داشت و نگارش این کتاب ارزشمند بسیار قابل تقدیر است.

لزوم همکاری بیشتر با طرح سلامت در کشور

امام جمعه ری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اجرای سومین مرحله از طرح سلامت در کشور عنوان کرد: اجرای این طرح در دولت یازدهم آثار و برکات خوبی در پی داشته است و امید می رود نظام پزشکی کشور، بیمارستان های دولتی و پزشکان مساعدت و همکاری لازم را داشته و مردم نیز همراهی کنند.

وی ادامه داد: این طرح که با هدف خدمت به سلامت کشور اجرایی شده باید مورد پشتیبانی قرار بگیرد زیرا به تمامی مستضعفین و نیازمندان در جاهای مختلف کشور کمک خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار گفت: با اینکه روز عاشورا همه چیز را تحت الشعاع قرار داده بود اما مراسم خوبی برای بزرگداشت روز 13 آبان در کشور و تهران برگزار شد، همانگونه که سیدالشهدا (ع) دشمن اصلی یزید را مورد حمله قرار داد ملت ایران نیز در روز 13 آبان دشمن اصلی خود آمریکا را هدف قرار داد.

شاهچراغی تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا بعد از شکست از جمهوری خواهان برای اینکه بتواند نظر این حزب را طی دوره ریاست جمهوری خود جلب کند به ملت ایران حمله کرده و در نطقی اعلام کرد که تحریمها مردم، دولت و نظامی اسلامی ایران را پای میز مذاکره کشانده اما بداند این سخنان بسیار بی حساب و بی ربط است.

گسترش مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی

این مسئول گفت: اوباما اعلام کرده که این تحریمها را ادامه می دهد تا مشروعیت ایران را در قبال مجامع بین المللی را از بین ببرد اما بداند که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المل دارای مقبولیت و مشروعیت مطلوبی است همچنانکه در عمل شاهد آن هستید.

وی متذکر شد: دولت آمریکا با حمایت از دولت کودتا در مصر توانست تنها 43 درصد از رای مردم را اخذ کند در واقع رای به دولت کودتا که همان دولت آمریکا بود دادند اما در کشور سوریه که مورد حمایت ملت ایران و نظام اسلامی است مردم سوریه بیش از 70 درصد رای به دولت بشار اسد دادند اینها نشان دهنده میزان اندک مشروعیت و مقبولیت امریکا در جوامع است.

امام جمعه ری افزود: اگر آمریکا فضا را برای ملتها در سطح جهان آزاد بگذارد و سر نیزه را از سر ملتها بردارد آن زمان مشخص خواهد شد که چه کشوری در سطح بین الملل دارای مقبولیت و مشروعیت است لذا دولت اوباما بداند که مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی گسترش یافته و خواهد یافت.