به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که نوشته اوراند هریس است و ترجمه آن را بهزاد نژادقنبر انجام داده با کارگردانی مهدی مقیمی اسفندآبادی در تالار بوستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله روی صحنه می رود.

«خرس آرکانسا» داستان دختر بچه‌ای به نام تیش است که با خرسی که در سیرک هنرنمایی می کند، آشنا می شود. تیش که آرزو دارد پدربزرگش برای همیشه در کنار او باشد از خرس می آموزد که تا وقتی کارهایی را که پدربزرگ به او یاد داده زنده نگاه می‌دارد، پدربزرگ در کنار اوست.

این نمایش که برای گروه سنی کودک و نوجوان تولید شده با آهنگسازی رضا حق گو، طراحی صحنه سمیه سلمانی، طراحی لباس اکرم دهقانی و طراحی گریم فهیمه راهواره روی صحنه می‌رود و بازیگرانی همچون محسن صفری، ملیحه مقیمی اسفندآبادی، محمد نوحیان، لیلی حسینی، فرهاد مومنی، سمیه سلمانی، دانیال بلوری، نعیم اسدی، حسین رومشکانی، مجید اشرفی، مهدی مقیمی اسفندآبادی و محسن قصری در آن ایفای نقش می کنند.

این نمایش صبح ها ویژه مدارس و مهدهای کودک و بعد از ظهرها برای عموم خانواده ها در ساعت 18 اجرا می شود.