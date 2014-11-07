ارتباط با آمريكا از مشكلات ايران كم نخواهد كرد/ راه حل مشكلات اجرايی شدن فرامين رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه های اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به اينكه برخي افراد نسبت به رابطه با آمريكا حساس شده اند و به آن دلبستگي پيدا كرده اند، اظهار داشت: مردم و مسئولان هوشيار باشند كه ارتباط ما با آمريكا و مذاكره با دولتمردان آنها، مشكلات ما با اين كشور را حل و فصل نخواهد كرد.

وي بيان كرد: عده اي گمان مي كنند اگر بتوانيم با آمريكا به توافق برسيم و با اين كشور ارتباط برقرار كنيم، ديگر هيچ مشكلي نخواهيم داشت در حالي كه گره حل مشكلات ما، آمريكا نيست.

ناصري تصريح كرد: اگر واقعا علاقمند به حل مشكلات در كشور هستيم، بايد منويات و دغدغه هاي رهبري نظير اقتصاد مقاومتي، فرهنگ و ... را اجرايي و عملياتي كنيم و در اين صورت است كه حتي اگر با آمريكا ارتباط نداشته باشيم، به موفقيت دست خواهيم يافت.

وي خاطرنشان كرد: راه حل اصلي و اساسی حل مشكلات كشور ما، عملياتي شدن فرمايشات رهبری و تحقق منويات ايشان است.

قدرداني امام جمعه يزد از عزاداري مردم و هيئات مذهبي

امام جمعه يزد در بخش ديگري از سخنان خود با قدرداني از هيئت هاي مذهبي و مردم عزاداران استان يزد اظهار داشت: در اين ايام برنامه هاي بسيار خوبي در سطح استان برگزار شد كه مورد توجه ويژه رهبري نيز قرار گرفت و مردم ساير نقاط كشور نيز برنامه هاي عزاداري يزد را پسنديده بودند.

وي عنوان كرد: سينه زني و سبك هاي مختلف آن در يزد قابل توجه است و اميدواريم هيئت هاي عزاداري از اين سبك هاي سنتي و اصيل خارج نشوند و مانند برخي استانها به سمت سبك هاي جديدي كه در شأن ائمه اطهار (ع) نيست، نروند.

آيت الله ناصري با تاكيد بر اينكه اشعار نوحه ها نيز در بسياري از مراسم ها بسيار خوب و با دقت انتخاب مي شود، خاطرنشان كرد: انتخاب شعر براي مداحي براي اهل بيت (ع) به ويژه امام حسين (ع) بسيار حائز اهميت است و نبايد از هر شعري براي مداحي ها استفاده شود.

مداحان در انتخاب اشعار براي مداحي هاي خود دقت كنند

وي تاكيد كرد: شعر بايد از شاعراني انتخاب شوند كه اعتقاد واقعي به قيام امام حسين (ع) دارند و توكل و اعتقاد آنها قوي باشد زيرا شاعراني با اين ويژگي‌ها مي توانند حق مطلب در مورد عاشورا و امام حسين و اصحاب و ياران ايشان را بيان كنند.

ناصري عنوان كرد: متاسفانه برخي شاعران از مضاميني در اشعار خود استفاده مي كنند كه به هيچ وجه در شان امام حسين (ع)، اصحاب و اهل بيت (ع) ايشان نيست زيرا موازين ديني و شرعي در آنها رعايت نشده است.