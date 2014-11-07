تشکیل بسیج جهان اسلام آغاز و عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی ظهر جمعه در زمایش گردانهای بیت المقدس و کوثر در محل پادگان ملک اشتر زنجان افزود: یکدلی، وفاق، برداری و وحدت عامل اساسی در تشکیل بسیج جهان اسلام بوده و مقاومت اسلامی برگرفته از بسیج اسلامی است.

وی با بیان اینکه دنیای استکبار همواره در تلاش برای ضرذبه زدن به اسلام و وحدت بین مسلمانان است ادامه داد: از وحدت شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام مراقبت کنیم زیرا تکفیری ها عمق کینه خود را به مسلمانان در سراسر جهان نشان داده اند.

سردار فضلی با بیان اینکه نبود وحدت و انسجام بین مسلمان موجب بوجود آمدن چالش های حال حاضر جهان اسلام است افزود: مشکلات و چالش های حال حاضر جهان اسلام ناشی از عدم وحدت بین مسلمانان است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور در ادامه با بیان اینکه حضور دلیرانه بسیجیان و رزمندگان زنجانی در 8 سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست افزود: غواصان دریادل زنجانی در عملیات والفجر 8 تاثیر بسزایی در دفاع از کیان میهن اسلامی داشتند.

سردار فضلی افزود: طی سه سال گذشته 501 گردان به گردان های بیت المقدس اضافه شده است و امسال رزمایش "الی بیت المقدس" به صورت ناحیه ای در سطح شهرهای کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: خود را برای دفاع جانانه از مرزهای کشور آماده کرده ایم و این قاطعیت ریشه در آمادگی رزمندگان این مرز و بوم دارد.

همچنین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه بسیجیان در همه عرصه های جنگ دشمن حضور مخلصانه دارند گفت: حضور تعدادی از بسیجیان زنجان در این رزمایش برای نشان دادن گوشه ای از توان مردم زنجان در دفاع از کیان میهن اسلامی است.

سردار جهانبخش کرمی افزود: در این رزمایش عملیات های دفاع از کوی و برزن، آفند و پدافند، امداد و نجات و همچنین عملیات های ویژه پیش بینی شده است.

همچنین فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: 10 گردان در برگزاری رزمایش "الی بیت المقدس" وارد عمل شدند که یک گردان امنیتی در مانور امروز به این رزمایش اضافه شد.

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی افزود: رزمایش "الی بیت المقدس" با حضور گردان‌های بیت‌المقدس برادارن و گردان کوثر خواهران به مدت دو روز (15 و 16 آبان‌ماه) در پادگان مالک‌ اشتر زنجان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: رزمایش "الی بیت المقدس" روز پنج شنبه آغاز شده است برنامه‌ها و کلاس‌های آموزشی و عقیدتی و سخنرانی نیز با هدف ارتقای بصیرت بسیجیان پیش‌بینی شده است که دیروز برگزار شد.