به گزارش خبرگزاری مهر، آیا تنها در زمان هایی که احساس خوبی ندارید به موسیقی غمگین گوش می کنید؟ آیا در زمان هایی که شاد و خوشحال هستید از شنیدن موسیقی غمگین خودداری می کنید؟ مطالعات جدید محققان نشان می دهد گوش دادن به موسیقی غمگین در زمان خوشحالی یا ناراحتی نه تنها شما را غمگین نمی کند، بلکه شادی مضاعفی را نیز به شما می بخشد. موسیقی غمگین می تواند روح انسان را بازسازی کند هر چند که هنوز علت و پایه علمی دقیقی برای آن ذکر نشده اما محققان برای کشف چگونگی این عملکرد مغز به تحقیقات گسترده تری مشغول شده اند.

نتایج مطالعات محققان دانشگاه برلین در آلمان نشان می دهد که اگر میزان سنجش احساس خوشبختی و خوشحالی صفر باشد، شخص نه تنها با گوش دادن به موسیقی های شاد احساس خوشحالی نمی کند بلکه موسیقی غملگین می تواند احساس خوشایندتری را به قلب او بازگرداند. در این تحقیق، 800 داوطلب مورد آزمایش قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا پس از شنیدن موسیقی غمگین به ابراز احساسات خود بپردازند. اگر اشخاصی که مبتلا به افسردگی بودند و پس از شنیدن موسیقی غمگین احساسات متفاوتی داشتند را فاکتور بگیریم، تمام داوطلبان پس از شنیدن موسیقی غمگین احساس آرامش پیدا کرده و پریشانی روانی آنها تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.

معمولا گفته می شود که با شنیدن موسیقی غمگین احساس نوستالژی، افسردگی بر اشخاص حاکم می شود در صورتی که موسیقی غمگین می تواند باعث تحریک تخیل، خلاقیت و الهام بخش باشد. افزون بر آن، موسیقی غمگین می تواند همانند مرحمی بر احساسات پریشان و منفی عمل کند.