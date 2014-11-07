حضور ۵۰ هزار نفری طرفداران تراکتورسازی در ورزشگاه/ ترافیک سنگین در اتوبان شهید کسایی

به گزارش خبرنگار مهر، فروش بليط ديدار تيم هاي تراکتورسازي تبريز و استقلال تهران از ساعت ۱۱ صبح امروز جمعه در گيت هاي فروش بليط استاديوم يادگار امام (ره) تبريز شروع شده و تا ساعت۱۵.۳۰ طبقه اول ورزشگاه که گنجایش ۵۰ هزار نفری دارد کاملا پر شده است.

ترافیک فوق سنگینی از سمت غرب به شرق اتوبان شهید کسایی حاکم است و خودروهای حامل هواداران که با پرچم های قرمز رنگ مشخص است، در این اتوبان خودنمایی می کند.

پارکینگ های ورزشگاه کاملا پر شده و تعداد زیادی از هواداران خودروهای خود را در کنار اتوبان پارک کرده اند.

میزان ورود هواداران به اطراف ورزشگاه به گونه ای است که احتمال می رود قبل از شروع بازی ورزشگاه ۷۰ هزار نفری در این روزهایی که در اغلب ورزشگاه ها جمعیت ۵ یا ۶ هزار نفری دارند، کاملا پر شود.

تیم فوتبال تراکتورسازی ایران از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر روز جمعه ۱۶ آبان ماه جاری در ورزشگاه ۷۰ هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز از استقلال تهران پذیرایی می کند.

علیرضا فغانی دیدار تراکتور و استقلال را سوت خواهد زد که دقایقی پیش به همراه علی میرزا بیگی، تورج عیوض محمدی و محمد ملکی از چمن ورزشگاه دیدن کردند و در همین موقع نیز مورد تشویق طرفداران حاضر در ورزشگاه قرار گرفتند.

مسعود فلاح به عنوان ناظر داوری و جلال مرادی بعنوان نماینده فدراسیون برای این دیدار انتخاب شده اند.

تراکتورسازی هم اکنون با ۲۷ امتیاز از ۱۳ بازی به تنهایی صدرنشین است و استقلال با ۲۳ امتیاز از همین تعداد بعد از فولاد خوزستان در مکان سوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.

این دو تیم تاکنون ۱۲ بار در لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که سهم هر کدام چهار پیروزی، چهار تساوی و چهار شکست با ۱۵ گل زده بوده است.