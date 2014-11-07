گروه های تکفیری دستاویز غرب برای تخریب چهره اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه زاهدان در مصلی قدس این شهرستان از گروه های تکفیری هم چون داعش به عنوان فرزند نامشروع طالبان و برادر خوانده گروه های القاعده یاد کرد و افزود: این گروهک ها با هدف به نمایش گذاشتن چهره ای خشن از دین اسلام و توسط غرب پدید آمده اند.

وی با بیان اینکه داعش ریشه در همان طالبان آمریکایی دارد ادامه داد: این گروه های افراطی در اصل برای مقابله با مسلمانان سوریه، عراق و مصر ایجاد شده است و وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: هدف از بازیچه قرار دادن انسان های فریب خورده همچون داعش تنها برای ایجاد اختلاف و نفوذ در صفوف بهم پیوسته مسلمانان و تخریب چهره اسلام در نزد مردم جهان است.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در طی سال های گذشته جهان اسلام با پدیده های مهمی از جمله ظهور انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و همچنین شکل گیری گروه های تکفیری روبرو بوده است بیان داشت: دنیای استکبار در مواجهه با این پدیده ها رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده است.

وی در جمع نمازگزاران بیان داشت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با توسل به هر وسیله و حیله ای از جمله راه اندازی جنگ تحمیلی، حمایت از منافقان و تحریم های اقتصادی سعی کرده است تا دشمنی و کینه خود را نشان دهد و فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی در جهان را خاموش کند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با پدید آمدن بیداری اسلامی و حضور مردم در انتخاباتی آزاد بر پایه دموکراسی در جهان اسلام، آمریکایی ها با توسل به حیله های متعدد از جمله درگیر کردن کشور ترکیه با سوریه و یا دخالت در حکومت مصر و ایجاد ناامنی و ناآرامی در کشورهای اسلامی تلاش کردند تا مقابل این حرکت بایستند.

وی اذعان داشت: با وجود دسیسه های متعدد که برای مقابله با انقلاب اسلامی و یا جلوگیری از بیداری اسلامی توسط استکبار در منطقه برنامه ریزی و پیاده سازی شده است حال جهان اسلام شاهد پدید آمدن گروه های افراطی است که هیچ گونه تشابهی با اسلام و دستورات قرآنی ندارد.

امام جمعه زاهدان گروه های افراطی و تکفیری داعش را دستاویز استکبار و آنها را طالبان با ریشه آمریکایی عنوان کرد و بیان داشت: استکبار سعی دارد تا با استفاده از این افراد فریب خورده چهره ای زشت و خشن از اسلام در دنیا بر جای بگذارد.

وی در خصوص علت به وجود آمدن این گروه های افراطی در منطقه بیان داشت: آمریکا برای مقابله با ارتش روسیه در افغانستان با کمک عربستان سعودی و کشور پاکستان گروه های طالبان را ساماندهی و سازماندهی کرد که بعد ها فرزند نامشروع دیگری به نام القائده از آن متولد شد و پس از القائده نیز شاهد پدید آمدن گروه هایی به مراتب افراطی تر به نام داعش هستیم.