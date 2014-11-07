شور و ارادت مردم نسبت به امام حسین(ع) ستودنی است/ شعار هیهات من الذله به مرگ بر آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) اظهار داشت: امسال شاهد تهدیدات بسیاری از سوی دشمنان در خصوص برپایی مراسم عزادری بودیم که البته این تهدیدات از‌‌ همان سال ۶۱ قمری وجود داشته اما در سال جاری شاهد تهدیدات گسترده‌ای بودیم.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بیان داشت: با وجود تهدیدات دشمنان در زمینه عدم حضور در مجالس عزاداری، سیل جمعیت عزادار به میدان آمدند به نحوی که انگار تهدیدی از سوی دشمنان وجود نداشته است.

شیعه، هیچگاه از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارد

آیت الله حسینی بوشهری، شور و ارادت مردم نسبت به امام حسین(ع) را ستودنی خواند و افزود: با وجود اینکه در برخی از کشورهای جهان شاهد شهادت تعدادی از شیعیان بودیم اما شیعه نشان داد که هیچگاه از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارد.

وی در ادامه با اشاره به هتاکی‌های رژیم آل خلیفه نسبت به مردم بحرین و عزاداران در ایام دهه اول محرم بیان داشت: امروز در بحرین بیش از ۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم در زندان‌ها هستند و تابعیت تعدادی از شخصیت‌های تاثیرگذار شیعه را لغو کردند اما آنان نخواهند توانست به اینگونه اقدامات به اهداف خود دست یابند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال ۱۳ آبان مقارن با عاشورای حسینی بود و مردم با حضور در صحنه نشان دادند که شعار ما در هر زمانی کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا است.

وی افزود: در روز عاشورا امام حسین (ع) با شعار هیهات من الذله زیر بار ظلم و ستم یزیدیان نرفتند که البته این شعار در حال حاضر که امت اسلامی در برابر ظالم و مستکبری به نام آمریکا قرار دارد به شعار مرگ بر آمریکا تبدیل شده است.

وی با اشاره به انعکاس حضور مردم ایران در روز ۱۳ آبان و روز عاشورا از سوی خبرگزاری‌های مختلف به کل دنیا افزود: حضورملت ایران در صحنه اثبات کرد که ملت ایران در برابر قدرت پوشالی آمریکا که روزی ادعای ابر قدرتی می‌کرد ایستاده‌اند که البته حرکت مردم در منطقه نیز شاخ آمریکا را شکسته است.

خداوند اراده کرده است تا عاشورا باقی بماند

آیت الله حسینی بوشهری، ملت بزرگ ایران را زمان‌شناس و هوشیار خواند و افزود: مردم ما امروز ظالمان و ستمگران زمان را می‌شناسند که ظالم و ستمگر عصر ما آمریکا است.

وی افزود: خداوند اراده کرده است تا عاشورا باقی بماند، هر چند که ممکن است دشمنان اسلام از عاشورا خوششان نیاید اما اراده الهی بر بقای این حادثه تاریخی است.

خطیب جمعه قم، از تلاش‌های صدا وسیما نیز به منظور انعکاس حضور گسترده مردم در مراسمات عزاداری دهه اول محرم به خصوص روز تاسوعا و عاشورای حسینی تقدیر کرد.