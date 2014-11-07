توقف خانگی پدیده برابر فولادخوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از چهاردهمین هفته رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه با دیدار تیم های پدیده مشهد و فولاد خوزستان در ورزشگاه ثامن مشهد پیگیری شد که جدال دو تیم در پایان بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول این دیدار دو تیم حملات زیادی را روی دروازه ها پی ریزی کردند اما کم دقتی مهاجمان اجازه نداد توپی از خط دروازه ها عبور کند. ضمن اینکه دروازه بان و مدافعان هر دو تیم نیز اشتباهات زیادی داشتند و موقعیت هایی را در اختیار حریف قرار دادند اما بازهم قفل دروازه ها باز نشد.

در نیمه دوم هم روال نیمه اول ادامه داشت و با وجود اینکه دو تیم صاحب موقعیت هایی شدند اما نتوانستند دروازه ها را باز کنند. در این نیمه هم موقعیت های دو تیم به خاطر اشتباهات فردی بازیکنان حریف بدست می آمد اما ضعف گلزنی در هر دو تیم وجود داشت و اجازه نداد توپی از خط دروازه ها عبور کند.

فولاد خوزستان با این تساوی 25 امتیازی شد و در رده سوم جدول رده بندی باقی ماند. تیم فوتبال پدیده مشهد نیز با یک امتیاز خانگی این دیدار 18 امتیازی شد و فعلا در رده نهم ایستاده است.