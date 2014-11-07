چهار شرکت بازرسی استاندارد شهربازی در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی بعد از ظهر جمعه در بازدید از شهربازی های سرپوشیده فعال اردبیل افزود: این شرکت ها از سوی بخش خصوصی و به منظور نظارت بر استاندارد و ایمنی شهربازی های استان راه اندازی شده اند.

وی متذکر شد: واگذاری بازرسی ها به بخش خصوصی در راستای برون سپاری و اجرای اصل 44 قانون بوده است.

مدیرکل استاندار و تحقیقات صنعتی استان با تاکید بر اینکه شهربازی ها تحت نظر شهرداری ها فعالیت می کنند، تصریح کرد: البته گواهی ایمنی این مراکز از سوی استاندارد ارائه می شود و در این راستا نظارت های ویژه ای اعمال می شود.

وی با اشاره به فعالیت 14 شهربازی به صورت رسمی در این استان تاکید کرد که از مجموع شهربازی های فعال تنها 80 درصد دارای گواهی ایمنی و 20 درصد گواهی ایمنی ندارند.

علایی با بیان اینکه در سالهای اخیر پنج شهربازی غیراستاندارد در استان اردبیل پلمپ شده اند، ادامه داد: شهربازی هایی که گواهی ایمنی ندارند به شهرداری های استان معرفی شده اند تا از فعالیت آنها جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به بحث نظارت استاندارد بر تجهیزات بازی در مهد کودک های استان یادآور شد: این تجهیزات نیز مشمول استانداردهای اجباری بوده و این سازمان نظارت مستمری بر این اماکن دارد.