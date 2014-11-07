رایزنی ابومازن و داوود اوغلو درباره مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه امروز تلفنی با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفتگو کرد.

در این گفتگو درباره اوضاع مسجدالاقصی، توسعه شهرک ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی رایزنی شد. تصمیم ابومازن برای کشاندن قضیه فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیگر موضوعات مورد بررسی در این گفتگوی تلفنی بود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین معتقد است هدف از طرح قضیه فلسطین در شورای امنیت حمایت از شهر اشغالی قدس و اماکن مقدس آن است. همچنین پایان بخشیدن به اشغال فلسطین و تعیین سقف زمانی برای آن و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف از دیگر اهداف طرح قضیه فلسطین در شورای امنیت است.