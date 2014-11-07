فضای سبز اردبیل به مدرنترین سیستم آبیاری تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفیعی عصر جمعه در بازدید از پروژه های فضای سبز منطقه گردشگری شورابیل اردبیل اضافه کرد: این سیستم به صورت پایلوت در بوستان بزرگ صفویه اردبیل بکار گرفته شده و در صورت تائید در سایر پارک ها و بوستانها استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به سیستم آبیاری مکانیزه و مدرن این بوستان با ویژگی کاهش مصرف آب افزود: در صورت جوابگو بودن این طرح، تلاش خواهد شد از سال آینده در سایر پروژه های مربوط به فضای سبز استفاده شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اردبیل با بیان اینکه بوستان صفویه در پنج هکتار در مجموعه گردشگری و تفریحی شورابیل راه اندازی شده است، متذکر شد: این بوستان به لحاظ استفاده از سیستم آبیاری، نورپردازی و روشنایی و استفاده از روش های مدرن متمایز از بوستانها و پارک های موجود در استان است.

وی تاکید بر کاهش مصرف آب در آبیاری فضای سبز را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که با توجه به افزایش فضای پارکی و فضای سبز در مرکز این استان باید در زمینه استفاده از سیستم های نوین به منظور کاهش مصرف آب تدابیری اتخاذ می شد که سیستم جدید براین اساس است.

رفیعی همچنین در خصوص پروژه های اجرایی این سازمان در مجموعه گردشگری شورابیل اردبیل در دو بخش توسعه ای و زیباسازی تصریح کرد: احداث پارک بزرگ صخره ای، آبشار مصنوعی، المان های فرهنگی متناسب با پیشینه اردبیل، توسعه وسایل بازی و ورزشی و... از جمله برنامه های این سازمان برای زیباسازی و توسعه این منطقه است.

وی با بیان اینکه پارک صخره ای در ساحل جنوبی دریاچه شورابیل در حال اجرا است، ادامه داد: این طرح هم اکنون با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی عملیاتی شده و با روند فعلی در سال 94 به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اردبیل این پروژه را نمادی از کوهستانی بودن اردبیل برشمرد و بر متفاوت بودن طرح های اجرایی با طرح هایی که تاکنون در این استان اجرا شده تاکید کرد.