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۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۵۲

سنگلج میزبان نمایش «مردن با دهان باز» می شود

سنگلج میزبان نمایش «مردن با دهان باز» می شود

نمایش «مردن با دهان باز» به کارگردانی دلارا نوشین از اوایل آذرماه در تالار سنگلج به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که با زبانی متفاوت به شرح داستانی چند لایه از تاریخ مستند معاصر ایران می پردازد، توسط محمد وفایی به نگارش درآمده و توسط دلارا نوشین طراحی و کارگردانی شده است.

شمسی فضل اللهی، اکبر رحمتی، سیروس اسنقی، مژگان خالقی و امیر اسماعیلی بازیگران این نمایش هستند. همچنین فریبا ورکیانی تهیه کننده، وحید لاری طراح صحنه و لباس، محمد وفایی طراح پوستر و عکاس، الهه افخمی دستیار و برنامه ریز، مهدی گلزار مدیر صحنه و مهرانگیز قهرمانی روابط عمومی دیگر عوامل اجرایی این اثرند.

شمسی فضل اللهی

دلارا نوشین، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مترجم، کارگردانی نمایش هایی چون «اوریدیس»، « غریبه ای در خانه» و ... را در کارنامه خود دارد و این بار با اجرای این اثر کلاسیک ایرانی در عرصه تئاتر ظاهر خواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 2416407

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