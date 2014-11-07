تیم فوتبال سایپا امروز ضعیف ترین بازی خود را ارائه کرد/ استقلال صنعتی شایسته پیروزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی شامگاه امروز پس از شکست تیمش در برابر تیم استقلال صنعتی خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ابتدا لازم می دانم به علت عدم حضور در نشست خبری پیش از بازی از خبرنگاران خوزستانی عذرخواهی کنم زیرا علت این کار تاخیر در پرواز ما بود.

وی افزود: امروز به هیچ از بازی تیم خود رضایت ندارم زیرا سایپا در این بازی یکی از ضعیف ترین نمایش ها خود را ارائه کرد و با قاطعیت می گویم اگر امروز استقلال صنعتی خوزستان به برتری رسید کاملا شایسته این سه امتیاز بود زیرا ما در حد انتظار ظاهر نشدیم.

جلالی تاکید کرد: یکی از دلایل ضعیف شدن برخی تیم های لیگ برتری این است که مسابقات از فشردگی بسیار بالایی برخوردار است و در عین حال در برخی موارد با تعطیلی هم مواجه می شود که این امر تاثیر مثبتی برای برخی تیم های ندارد.

سرمربی تیم سایپای البرز عنوان کرد: در این بازی تیم استقلال صنعتی خوزستان با دوندگی بسیار بالا و ارائه یک بازی فیزیکی موفق شد به خواسته خود که همان دست یافتن به سه امتیاز این بازی خانگی است دست یابد.



جلالی همچنین گفت: از همین مکان استفاده می کنم و از همه دوستان و پیشکسوتان اهالی فوتبال که بابت فوت پدرم با من همدردی کردند، تشکر می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر امروز جمعه تیم فوتبال استقلال صنعتی در اهواز موفق شد با نتیجه دو بر صفر تیم سایپا البرز را شکست دهد. محمد اوسانی در دقیقه ۵۲ و مهدی مومنی در دقیقه ۸۹ از روی نقطه پنالتی برای تیم میزبان گلزنی کردند.