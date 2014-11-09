تحقیقات کارشناسان از آلودگیهای رودخانه بشار/ پروژه زمين شناسی شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان و کارشناسان مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور در شیراز اخیرا تحقیقات و فعالیتهای زمین شناسی خود را در شهرهایی مانند لامرد و مهر انجام داده اند و همچنین به تحقیق در خصوص وضعیت آلودگیهای شهر یاسوج و نقش رودخانه بشار در انتقال این آلودگیها پرداخته اند.

در ادامه تحقیقات این کارشناسان روژه زمين شناسي زيست محيطي شیراز نیز در دست اقدام قرار گرفت که نتایج این تحقیقات نیز به دست آمده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور در خصوص مطالعات زمین شناسی در فارس به خبرنگار مهر گفت: از آنجا كه مطالعات زمين‌شناسي و مخاطرات آن، شناسايي منابع و اكتشاف ذخاير معدني از وظائف حاكميتي دولت است در راستاي پيشبرد رسالت اصلي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني منطقه جنوب كشورمجموعه كارهاي زمين شناسي و اكتشافي در بخشهاي جنوبي كشور به ويژه استان فارس انجام داده است.

طهمورث یوسفی افزود: تهيه و تكميل نقشه هاي زمين شناسي با مقياس هاي مختلف (نقشه هاي با مقياس يك ميليونيم، يك پانصدهزارم، يك دويست وپنجاه هزارم و يك به صد هزارم پايان يافته) تهيه نقشه هاي زمين شناسي كاربردي با مقياس يك بيست و پنج هزارم دستور كار است كه در حال حاضر بيش از 50 برگه از اين نقشه ها چاپ شده و يا در دست اقدام است.

وی ادامه داد: علاوه بر توليد اطلاعات پايه زمين شناسي ، مطالعات مخاطرات زمين شناسي و اكتشاف مواد معدني از ديگر فعاليتهاي اين سازمان است، در زمينه مخاطرات زلزله تهيه نقشه هاي لرزه زمين ساخت در دستور كار است و در اين ارتباط بخشهايي از شيراز تا كازرون تحت مطالعات لرزه اي قرار دارند و در ارتباط با فرونشست نيز بطور مورد و محدود بررسي شده اما اين پديده با توجه به همگير بودن آن در تمام استان و حتي در كشور نياز به اراده همگاني و ملي دارد.

یوسفی اظهار داشت: كشف ذخاير مواد معدني در استان در دستور كار است و در سالهاي اخير فعاليت هاي اكتشافي با هدفي شروع شده و برخي از اين پروژه ها به پايان رسيده و نتايج بسيار چشمگيري داشته كه مي توان به كشف ذخاير آهن، دولوميت، سنگ هاي ساختماني، خاك صنعتي و سنگ هاي نيمه قيمتي است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور در خصوص نتایج این اکتشافات گفت: پروژه زمین ­شناسی - معدني شهرستان لامرد در اين پروژه علاوه اكتشاف مواد معدني اطلس جامع نقشه هاي زمين شناسي، معدني، جنس برونزد ها و كاربرد آنها و ... تهيه شده و با توجه به نظر كارشناسي و نتایج آزمایشگاهی مواد معدني همچون سيليس، ذخاير جديد دولوميت، گچ، سنگ مالون و سنگ لاشه، فسفات و آلاباستر در منطقه بدست آمد.

وی در خصوص پروژه زمین­شناسی - معدني شهرستان مهر بیان کرد: اين پروژه نيز همزمان با پروژه لامرد شروع شده و نتايج مطلوبي نيز در اين منطقه بدست آمده كه شامل آهك صنعتي و هيدراته، دولوميت، سيليس، شن و ماسه كوهي، سنگ مالون و لاشه، فسفات، خاك صنعتي و گچ است.

یوسفی بیان کرد: در پروژه هاي مطالعات زمين شناسي معدني شهرستان ها، تمامي پتانسيل معدني آنها مشخص، معادن فعال و غير فعال مورد بررسي قرار گرفته و كاربرد و مصارف رخنمونهاي سنگي ( كوه هاي) محدوده شهرستان مشخص و در نهايت نقشه راه زمين شناسي معدني آن شهرستان مشخص مي شود.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور پیرامون اجراي پروژه زمين شناسي زيست محيطي شهر شیراز گفت: بررسی و تعیین شیمی خاک­ شهر شیراز و خاکهای کشاورزی اطراف آن به منظور مقایسه، توسعه و تکامل است، طی این مطالعه 140 نمونه بر اساس شبکه ­بندی­های سیستماتیک از خاکهای سطحی (5-20 cm) و عمقی (35-50 cm) در محدوده ­های شهری و روستایی نمونه برداشت شد و نمونه­ های برداشت شده تحت آنالیزهای شیمیایی ICP 42 عنصری برای بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که صرف ­نظر از نوع سنگ مادر، تمرکز عناصر در بخش جنوب شرقی شهر شیراز به خصوص در زمین­های کشاورزی بیشتر از خاکهای شهری است.

یوسفی افزود: علت این موضوع می­تواند به جهت غالب وزش باد، تردد وسایل نقلیه، حضور جاده­های برون شهری، شیب دشت شیراز به سمت جنوب شرقی و حضور زمین­های کشاورزی در این بخش که با فاضلاب و رودخانه خشک آبیاری می­ شوند به همراه استفاده از کودهای شیمیایی در آن باشد، علاوه بر موارد ذکر شده حضور کارخانجاتی همانند کارخانه های صنایع غذایی، بهداشتی و ... در این بخش و همچنین محل دفن زباله در ایجاد آلودگی آن تاثیر به سزایی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون پروژه بررسی ارتباط کانه زایی مس با عناصر ساختاری در منطقه بوانات بیان کرد: این پروژه در قسمتی از نقشه زمين شناسي با مقياس يك به 250 هزارم اقلید کار شده . کانه زایی مس در منطقه بوانات که در حقیقت جزیی از پهنه ساختاری سنندج - سیرجان است عموماً در شیست‌های بازیک مجموعه دگرگونی سوریان (به سن کربونیفر - پرمین) و نیز توده‌های گرانیتوییدی کالک آلکالن (ژوراسیک) روی داده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور اظهار داشت: کانه زایی مس در منطقه بوانات، در دو جایگاه مهم قابل مشاهده است که یکی در میان بخش بازیک مجموعه دگرگونی سوریان که قدیمی تر بوده و به لحاظ گسترش، مهم ترین رخداد کانه زایی مس در منطقه بوانات محسوب می‌شود و دیگری در میان توده‌های گرانتیتوییدی ژوراسیک که در میان متاسیلتستون‌های ارغوانی تزریق شده اند.

وی گفت: کانه زایی مس در منطقه بوانات، عموما از نوع کانه زایی‌های مرتبط با شکستگی‌ها و گسل‌ها بوده و بدین لحاظ می‌توان آنها را در گروه کانه زایی‌های ثانویه قرار داد، نقشه پراکندگی مناطق کانه زایی مس انطباق بسیار نزدیکی با نقشه پراکندگی گسل‌های این منطقه دارد.

یوسفی گفت: تشکیل و گسترش مناطق کانه زایی مس در این منطقه، در سیستم‌های شکستگی صورت گرفته که از این منظر، شکستگی‌های موجود در دو واحد سنگ شناسی میزبان این کانه زایی، به عنوان نقاط با پتانسیل بالا معرفی شده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور پیرامون پروژه زمين شناسي زيست محيطي ياسوج بیان کرد: در این تحقیق پس از شبکه ­بندی و تعیین نقاط نمونه برداری، با استفاده از تصاویر ماهواره­ای،نقشه ­های زمین­شناسی و توپوگرافی، تعداد 36 نمونه از عمق اول خاک شهری و 36 نمونه از عمق دوم آن جهت تمایز بین منشا انسانی و زمین­ زاد برداشت شد.

وی با بیان اینکه به منظور تعیین آلودگی در نقاط دیگر محدوده یاسوج، تعداد نمونه از خاک­های کشاورزی و 14 نمونه از خاک­های مجاور کارخانه­ های شهر یاسوج برداشت شد، اظهار داشت: برای تعیین نقش رودخانه بشار در انتقال آلودگی، 17 نمونه از رسوب این رودخانه برداشت شد.مقایسه مقادیر آنالیز شیمیایی عناصر با مقادیر استاندارد بین المللی نشان دهنده آلودگی با منشا انسانی در یاسوج دارد، اين آلودگيها در خاک­های کشاورزی، رسوب رودخانه­ ها و خاک مجاور کارخانه ­های شهر یاسوج بدست آمده که از این میان مقدار آلودگی در خاک­های مجاور با کارخانه ­ها بالاتر است.

وی گفت: از میان آلودگی­های ذکر شده، آلودگی رودخانه بشار به عناصر آرسنیک، مولیبدن و اسکاندیوم است، آلودگی سرب در خاکهای مجاور پمب بنزین­های شهر گزارش شده ، آلودگی تیتانیوم و روی در خاک محل دفن زباله شهر، آلودگی مس و روی در کارخانجاتی همانند بتن زنی و آلودگی فلزات کادمیوم، سرب و اسکاندیوم در زمینهای کشاورزی کاملاً مشهود است.