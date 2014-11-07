به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی روش اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را به شرح زیر اعلام کرد:

دروازه بانان:

علیرضا حقیقی- سوشا مکانی - محسن فروزان

مدافعان:

خسرو حیدری - وریا غفوری - پژمان منتظری - هاشم بیک زاده -سید جلال حسینی - محمدرضا خانزاده - امیر حسین صادقی - مرتضی پور علی گنجی - احسان حاج صفی - حبیب گردانی

هافبک ها:

جواد نکونام -آندارنیک تیموریان - امید ابراهیمی -شاهین ثاقبی - محمد نوری - احمد عبدالله زاده

مهاجمان:

اشکان دژاگه - کریم انصاری فرد - مسعود شجاعی - علیرضا جهانبخش - سروش رفیعی - سردار آزمون - رضا قوچان نژاد

گفتنی است، بازیکنان باید روز یکشنبه 18 آبانماه راس ساعت 12:00 خود را به کادر فنی در هتل آزادی معرفی کنند.

ضمن اینکه طبق اعلام کادرفنی احمد عبدالله زاده و شاهین ثاقبی برای حضور در اردوی تیم ملی امیددر کشور قطر، در اختیار این تیم قرار می گیرند.

در میان بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی دو بازیکنی که مشکل سربازی داشتند حضور ندارند. حسین ماهینی و مهرداد پولادی دو بازیکنی هستند که در جام جهانی همراه تیم ملی بودند اما به خاطر مشکل سربازی نمی توانند از این پس برای تیم ملی بازی کنند. رحمتی هم که بعد از جام جهانی یک بار نامش در بین دعوت شدگان دیده شد، بازهم به اردو دعوت نشده است.

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی قرار است روز 27 آبان ماه در ورزشگاه ازادی تهران برگزار شود.