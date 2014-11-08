به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «هشت منفور» کوئنتین تارانتینو تبدیل به یکی از داغ‌ترین پروژه‌های بازار فیلم آمریکا شده و در حال حاضر در سانتا مونیکا در حال تکمیل مراحل پیش تولید است.

در همین حال کمپانی واینستین اعلام کرد که دمیان بیچر به جمع بازیگران این فیلم اضافه شده است. بیچر به دیگر بازیگران این فیلم از جمله ساموئل ال. جکسون، کرت راسل، جنیفر جیسون لی، والتون گاگینز، تیم راث، مایکل مدسن و بروس درن پیوسته است. تایید شده که چنینگ تیتوم هم نقشی در این فیلم خواهد داشت، اما کمپانی واینستین هنوز اعلام نکرده که او دقیقا نقش کدام شخصیت را بازی خواهد کرد. بیشتر بازیگران این فیلم پیش از این نیز با تارانتینو همکاری داشته‌اند، اما برای لی، بیچر و تیتوم این اولین باری خواهد بود که در یکی از پروژه‌های تارانتینو شرکت می‌کنند.

یک داستان کاملا تارانتینویی

داستان این فیلم بین شش تا دوازده سال بعد از جنگ داخلی آمریکا در ایالت برفی وایومینگ اتفاق می‌افتد. جان روت (راسل) شکارچی خلافکاران و فراری دستگیرشده‌اش دیزی دومِرگ (لی) به سمت شهر رِد راک می‌روند که روت در آنجا لقب دار زننده را به خود اختصاص داده و می‌خواهد دومرگ را به دست عدالت بسپرد. میان راه آن‌ها با دو غریبه آشنا می‌شوند: سرگرد مارکیس وارن (جکسون) یک سرباز سابق سیاه‌پوست که تبدیل به شکارچی خلافکاران معروف شده و کریس منیکس (گاگینز) جنوبی مرتدی که ادعا می‌کند کلانتر جدید شهر است. این چهار نفر که در توفان شدید راه خود را گم می‌کنند، تصمیم می‌گیرند در مغازه کوچک مینی پناه بگیرند. چهار چهره ناآشنا یعنی باب (بیچیر)، ازوالدو موبری (راث)، جو گیج (مدسن) و ژنرال سنفورد اسمیترز (درن) به آن‌ها خوش‌آمد می‌گویند.

تارانتینو فیلمنامه «هشت منفور» را نوشته و خود آن را کارگردانی خواهد کرد. این فیلم که در تلوراید فیلمبرداری می‌شود توسط ریچارد گلدستین، استیسی شر و شنون مک‌اینتاش تهیه شده است. هاروی واینستین، باب واینستین و مک براون از تهیه‌کنندگان اجرایی آن هستند.

با توجه به اینکه طی چند ماه گذشته تارانتینو بر سر نشت فیلمنامه «هشت منفور» روی اینترنت با مشکلات زیادی روبرو شده بود و وقت بسیاری را در دادگاه گذراند، این بار تدابیر امنیتی بسیار شدیدی برای جلوگیری از یک نشت دیگر صورت گرفته است. خریداران خارجی که می‌خواهند روی این فیلم سرمایه‌گذاری کنند باید بتوانند یک دعوت‌نامه رسمی به جلسه خصوصی بازخوانی فیلمنامه تغییریافته این فیلم دریافت کنند که در دفتر بورلی‌هیلز کمپانی واینستین برگزار می‌شود.

فیلم «هشت منفور» در سال 2015 توسط کمپانی واینستین اکران خواهد شد.