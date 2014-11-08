باز شدن پای دلالان به بازار سویا/ کشاورزان گلستانی زمینها را قبل از برداشت شخم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، سويا محصولی با ارزش غذايي فراوان و مواد حياتی از جمله پروتئين و لسيتين است که خواص درماني متعددي دارد. در واقع با توجه به اهميت غذايي سويا، افزايش کشت اين محصول بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

امسال ۵۲ هزار هکتار از اراضی استان گلستان به کشت سویا اختصاص یافته است، اما پائين بودن نرخ تضميني محصولات کشاورزی و از جمله سویا و همگام نبودن آن با نرخ تورم، کاهش قیمت جهانی سویا و دير پرداخت شدن وجه محصولات، افزايش و گراني قيمت نهاده‌هاي کشاورزي، کشاورزان گلستان را دچار مشکلات عدیده ای کرده است و حتی موجب شده است کشاورزان دست از محصول کشت شده بکشند و محصول را جمع آوری نکنند!

دبیر اجرایی خانه کشاورز گلستان با بیان این که نرخ سویا در سال گذشته یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تومان بوده است، اظهار کرد: ولی با افزایش چشمگیر قیمت نهاده ها و مخارج دیگر در بخش کشاورزی لازم بود تا دولت نرخ سویا را بیش از سال گذشته اعلام می کرد.

علیقلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتراض ما و کشاورزان این است که مگر سویا و محصولات کشاورزی شامل نرخ تورم نمی شوند که همانند سایر اقلام قیمت شان با تورم اعلام شود و مقدار افزایش آن در سال عادلانه باشد؟

ایمانی تصریح کرد: بسیاری از کشاورزان گلستان به علت خشکسالی و کاهش قیمت اعلام شده اقدام به چرای دام و شخم اراضی سویا کرده اند و دولت با این حرکت خود درحقیقت کشاورزان را در این موقع ازسال رها کرده است.

نرخ پایین خرید سویا، زمینه بهره برداری برای دلالان را فراهم می کند!

ایمانی یادآورشد: با اعلام نرخ هزار و ۷۰۰ تومان برای سویا در زمان برداشت محصول، در حقیقت دلالان و واسطه ها بهره برداری مطلوبی از این موضوع می کنند.

دبیرخانه کشاورز گلستان گفت: هزینه های آماده سازی شخم، دیسک، ردیف کاری، سموم، آب بها، هزینه های کارگری، برداشت و سایر هزینه های کشاورزی باعث شد تا در این زمان، برداشت سویا به صرفه نباشد.

وی تاکیدکرد: متاسفانه بانک ها هم در این وقت وام کشاورزان را تمدید نکرده و سررسید آنها را به مراجع قضایی ارسال کرده اند و از بخش تسهیلات هم کشاورزان کاملا محروم شده اند، آیا حق کشاورزان که تولید کننده و نجات دهنده اقتصاد کشور محسوب می شوند این است؟

دبیر مجمع نمایندگان گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نرخ خریداری سویا از کشاورزان، اظهار کرد: این مبلغ به هیچ وجه برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد و کشاورزان از این موضوع ناراضی هستند.

فروش سویا با توجه به قیمت تمام شده مقرون به صرفه نیست!

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر، مشکل بزرگی که کشاورزان ما با آن مواجه هستند بحث فروش سویا است که با توجه به قیمت تمام شده برای این عزیزان مقرون به صرفه نیست.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان ابراز کرد: با توجه به رویکردی که دولت تدبیر و امید دارد، امیدواریم مشکل خرید تضمینی محصولات سویا از کشاورزان حل شود. اکنون هم بحث سم، کود، بذر، آب، شخم و دیسک و مجموعه هزینه های کاشت، داشت و برداشت بسیار بالا رفته است و در مقابل محصولات کشاورزان زیر قیمت از یک هزار و ۹۸۰ تومان تا زیر یک هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می شود که به زیان کشاورزان است و این قشر زحمتکش، دچار آسیب شده است.

مشکلات سویا کاران با حضور وزیر جهاد پیگیری می شود

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما انتظار داریم مسئولان امر، به این مقوله توجه جدی داشته باشند، تصریح کرد: مجمع نمایندگان گلستان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص پیگیری هایی را داشته و روز یکشنبه هم، قرار است با حضور وزیر جهادکشاورزی، پیگیر مشکلات و حل و فصل مشکلات کشاورزان باشیم.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان یادآور شد: در ادامه پیگیری ها در خصوص بهره گیری از پتانسیل شرکت تعاونی های روستایی، هفته گذشه مذاکراتی داشتیم و انشا ا... شرکت تعاونی ها هم بتوانند وارد شوند و شرکت دانه های روغنی استان ها و شهرستان ها هم همکاری لازم را داشته باشند و کمک کنند تا نگرانی های کشاورزان برطرف شود.

اما معاون پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی استان در خصوص مشکلات کشاورزان سویا کار گفت: قیمت تضمینی سویا در سال گذشته ۹۵۰ تومان بود و امسال این قیمت از سوی دولت یک هزار و ۷۰۰ اعلام شد و نرخ تضمینی امسال نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.

سهراب سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال گذشته چون قیمت جهانی سویا افزایش چشمگیری داشت کارخانجات روغن کشی هم سویا را از کشاورزان بین یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ خریداری کردند و این در حالی است که قیمت تضمینی سال گذشته همان ۹۰۰ تومان بوده است و کشاورزان امسال با توجه به قیمت خرید کارخانجات از آنان، قیمت تضمینی امسال را نسبت به سال قبل کم می دانند.

سهرابی بیان کرد: امسال نرخ جهانی سویا کاهش یافته است و هزینه های تولید هم بالاتر رفته است و سرما و خشکسالی و گرمای شدید مرداد ماه هم دلایل مضاعفی شده است تا کشاورزان سویا کار نتوانسته اند عملکرد مناسبی در سال جاری داشته باشند، به همین دلیل میانگین تولید شان در واحد سطح کاهش یافته است و زیان کرده اند.

طغیان آفات دانه های روغنی موجب کاهش عملکرد شده است

معاون پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی استان در ادامه افزود: متاسفانه امسال شرایط خوبی را در کشت سویا، آفتابگردان و گوجه فرنگی و ذرت نداشتیم و طغیان آفات را در این محصولات و از جمله سویا شاهد بودیم که کشاورزان را با کاهش عملکرد مواجه کرد.

وی تنها کمک دولت را در به کشاورزان خسارت دیده استمهال وام های بانکی آن ها اعلام کرد و گفت: کشاورزانی که در خصوص این محصولات وام گرفته اند دولت استمهال یک ساله ای را برای وام های آن ها در نظر گرفته است تا سال آینده بتوانند این وام را پرداخت کنند. و لیست اسامی دریافت کنندگان وام های کشاورزی به بانک های عامل برای استمهال انتقال پیدا کرده است و این مساله با کمک استانداری در حال انجام است.