به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت های لیگ دسته یک در گروه ب عصر شنبه با برگزاری 6 دیدار برگزار خواهد شد و در یکی از آن ها تیم های شمالی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم اتکا که تا پایان هفته چهارم مسابقات با تنها یک امتیاز به قعر جدول تکیه زده است به مصاف داماشی می رود که از 4 بازی قبلی اش، 2 بازی را برده است.

اتکایی ها 3 بازی نخست را برابر تیم های مدعی نفت آبادان، پارسه و فولاد یزد با نتیجه نزدیک واگذار کردند و هفته گذشته در برابر گل گهر، طلسم عدم کسب امتیاز را شکستند و با یک مساوی از سیرجان بازگشتند تا با روحیه ای بهتر به مصاف نماینده گیلان بروند.

از نکات جالب توجه اتکا، داشتن بهترین خط حمله گروه خود در لیگ دسته یک است. با اینکه این تیم در قعر جدول 12 تیمی مسابقات قرار دارد با 7 گل زده رتبه نخست از نظر گل زده را در اختیار دارد. به عبارتی دیگر اتکا در بین 24 تیم حاضر در لیگ یک پس از "نفت و گاز گچساران" در گروه الف که تنها یک گل بیشتر از اتکا زده است، بهترین عملکرد در بازکردن دروازه حریفان را داشته است.

اما آنچه که اتکا را در قعر جدول قرار داده خط دفاع ضعیف این تیم است. با گلی که اتکا در سیرجان دریافت کرد، تعداد گل های خورده نماینده فوتبال گلستان دو رقمی شده است. از نظر گل خورده اما اتکا ضعیف ترین عملکرد را در بین 24 تیم حاضر در لیگ یک دارد.

در آن طرف داماش گیلان، که پیش از این با نام های "استقلال رشت" و "پگاه گیلان" در لیگ شرکت می کرد، سال های زیادی را در لیگ برتر بازی کرده است. داماشی ها در پایان لیگ هشتم به لیگ دسته یک سقوط کردند و 3 فصل قبل بار دیگر جواز حضور در لیگ برتر را به دست آوردند اما سال گذشته با کسب نتایج ضعیف در نیم فصل دوم و بروز حواشی داخلی، بار دیگر در سطح دوم فوتبال ایران بازی می کنند.

داماش در هفته نخست کار بزرگی را انجام داد و در تبریز بر شهرداری پیروز شد. آبی پوشان رشتی در بازی دوم خود در خانه با یک گل مغلوب پاس همدان شدند. نماینده گیلان در گام سوم با همین نتیجه مغلوب مس رفسنجان شد اما در هفته گذشته در رشت با گلزنی در دقایق پایانی راهیان را دست خالی راهی کرمانشاه کرد.

هدایت داماشی ها بر عهده "امید هرندی" 51 ساله است و مدرک مربیگری A آسیا را دارد. هرندی در ۴ خرداد ۱۳۹۱ به عنوان سرمربی داماش گیلان انتخاب شد و پس از اختلاف با امیر عابدینی از کار برکنار شد و به عنوان مربی تیم پارس لنگرود معرفی شد و با انحلال پارس لنگرود دوباره در سال ۱۳۹۳ به عنوان سرمربی داماش گیلان انتخاب شد.

به مساوی در مقابل گل گهر راضی نیستم

سرمربی تیم اتکا گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با امیدواری از کسب نخستین پیروزی در برابر داماش سخن گفت.

"عیسی ساورسفلی" ابتدا به تساوی هفته گذشته برابر گل گهر سیرجان اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در خانه برابر فولاد یزد باخته بودیم، بازیکنان مصمم به کسب امتیاز برابر گل گهر بودند. حتماً می دانید که گل گهر در هفته های گذشته 2 تیم لیگ برتری را از جام حذفی کنار گذاشته بود.

ساورسفلی افزود: ما می دانستیم که آن ها 5 روز پیش از بازی ما، جلوی نفت مسجدسلیمان بازی کرده بودند. برنامه ما این بود که با استفاده از بازیکنان فیزیکی، بازیکنان آن ها را در نیمه اول از کار بیندازیم و در نیمه دوم ضربه نهایی را وارد کنیم. خوشبختانه در همان دقایق ابتدایی موفق به باز کردن دروازه گل گهر شدیم اما در ادامه مانند بازی های قبلی گل بی موردی را دریافت کردیم.

وی ادامه داد: بعد از گل مساوی بازی متعادل شد و دوتیم در میانه زمین کار می کردند تا اینکه در دقیقه 45، "حمید نعمتی" شوت محکمی از پشت 18 قدم به سمت دروازه شلیک کرد و توپ با عکس العمل دروازه بان به کرنر رفت. آنها هم یک موقعیت خوب گلزنی داشتند که با هوشیاری نعمتی توپ به کرنر رفت.

وی اظهار کرد: در نیمه دوم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم می توانم بگویم بهترین بازی ما تا هفته چهارم بود. به حدی خوب بودیم که سیرجانی ها به مساوی راضی شده بودند. ما در وقت های اضافی 2 موقعیت خوب گلزنی را توسط "کمال نیکخوی سید" و "محمدعلی حسینی" از دست دادیم.

ساورسفلی با ابراز نارضایتی از نتیجه تساوی گفت: من از نتیجه مساوی راضی نیستم چون می دانستم که بازی بعدی ما در خانه بسیار دشوار است.

3 امتیاز دور از دسترس نیست

سرمربی اتکا درباره بازی روز شنبه تیمش برابر داماش گیلان گفت: برای نخستین بار فیلم بازی حریفان خود را دیدیم! بازی های خانگی تیم داماش با راهیان کرمانشاه و پاس همدان را تماشا کردیم و دوست داشتیم بازی های بیرون از خانه را هم تهیه کنیم. داماش تیمی است که بازیکنان یکدست و باتجربه دارد.

ساورسفلی از مشورت با بازیکن تیمش که سال گذشته در داماش بازی کرده است سخن گفت و افزود: با "ابوذر رحیمی" صحبت کردم و اطلاعات داماشی ها را از وی گرفتم. وی 90 درصد بازیکنان داماش را می شناخت. داماش امسال دو بازیکن جدید گرفته است مانند "بهنام عسگرخانی" که سال گذشته در فجر سپاسی و تیم یزد بازی کرده است. من فکر می کنم 3 امتیاز این بازی دور از دسترس نیست.

عاشق بازی های هجومی هستم

عیسی ساورسفلی در مورد اینکه بیشتر گل های خورده تیمش از روی ضربات ارسال از کناره ها است گفت: این هفته برروی ضربات ایستگاهی کار کردیم و البته هفته گذشته هم تمرین می کردیم. به نظر من مشکل گل خوردن از کناره ها به زودی باید برطرف شود.

وی درباره اینکه تیم اتکا بهترین خط حمله و بدترین خط دفاع را دارد اظهار کرد: من 2 سال پیش به مدیرعامل تیم گفته بودم اگر روزی سرمربی شوم باید بهترین خط حمله لیگ را داشته باشم! در سال های گذشته که مربیگری می کردم بازی های پرگلی رقم می خورد. بازی های هجومی را خیلی دوست دارم. اگر خاطرتان باشد پارسال بهترین خط حمله لیگ را داشتیم و همچنین بهترین خط دفاع لیگ هم از اتکا بود اما امسال تا الان خط دفاع ما بیشترین گل خورده را داشته است که باید این موضوع برطرف شود.

اتکا در صورت کسب 3 امتیاز برابر داماش حداکثر 3 پله در جدول بالا خواهد آمد و داماش که در رتبه پنجم حضور دارد در صورت پیروزی می تواند به صعود 2 پله ای خوشبین باشد.

بازی تیم های اتکا و داماش از ساعت 14 و 15 دقیقه شنبه 18 آبان در ورزشگاه شهدای گرگان برگزار خواهد شد.