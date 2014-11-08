به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالرحمن النمراوی" رئیس ستاد پشتیبانی "فلوجه" اعلام کرد که جمعی از شیوخ عشایر الانبار عراق، هفته آینده به دیدار آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق می روند.

به گفته وی هیئت مذکور در این دیدار قرار است در مورد اوضاع امنیتی این استان بحث و گفتگو کنند.

"عبدالرحمن النمراوی" افزود: سرعت بخشیدن به بسیج نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی، حفاظت از استان الانبار و یکپارچه کردن گفتمان های دینی، از جمله موضوعاتی است که این هیأت با هدف پاکسازی الانبار از لوث وجود تروریستهای داعش در دیدار با آیت الله سیستانی مطرح خواهند کرد.